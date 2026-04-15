Taylor Momsen de The Pretty Reckless fue hospitalizada en CDMX de urgencia y no se sabe si estará en el concierto de AC/DC

Como sabrás, en estos días la mítica banda AC/DC ha estado haciendo vibrar a la Ciudad de México con los éxitos que la han consagrado como una de las bandas más importantes del rock, pues Angus Young, Brian Jhonson y compañía lo han estado dando todo en estas primeras dos fechas en el Estadio GNP como parte del Power Up Tour.

Si bien, todo marchaba a la perfección, los planes de estos conciertos podrían cambiar luego de que se diera a conocer que Taylor Momsen, la vocalista de The Pretty Reckless, (la banda que ha abierto los shows de AC/DC en esta gira) sufriera la mordedura de una araña venenosa previo a su presentación.

¿Cuál es el estado de salud de Taylor Momsen?

Tras este lamentable incidente, la cantante de 32 años fue hospitalizada de emergencia, donde incluso Taylor compartió a través de sus redes sociales que había tenido una fuerte reacción inmunológica al veneno, aunque para buenas noticias de sus fans, afirmó que se encuentra estable recuperándose.

Si bien, la gravedad de la intoxicación de la cantante fue una gran interrogante, todo parece indicar que poco a poco ha ido de menos a más, donde a través de redes sociales ha compartido su evolución y ha agradecido a los médicos que esto no pasara a mayores.

¿Taylor Momsen y The Pretty Reckless se presentarán hoy en la CDMX en el último concierto de AC/DC?

Tras días de mucha incertidumbre, la misma cantante compartió algunos posteos en redes sociales donde aún se encontraba en el hospital, aunque también ha informado que espera ver a su público este miércoles, donde estaría siendo el acto telonero del último concierto de AC/DC en la Ciudad de México en el Estadio GNP, lo cuál ha sido una gran noticia para los miles de fans mexicanos que ha ganado en las últimas semanas.

El acto de The Pretty Reckless está programado a las 7:30 en punto, por lo que es importante que te tomes el tiempo de no perderte de este gran show.