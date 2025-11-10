¿El Grinch 2? Jim Carrey se reúne con Taylor Momsen, “Cindy Lou” 25 años después

Este fin de semana se realizó la Gala del Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde además ver a varias de nuestras bandas y artistas favoritas entrar a este grupo selecto, también vivimos momentos muy emotivos como el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen, así es: El Grinch y Cyndi Lou.

Pareciera que fue ayer cuando Carrey y Momsen protagonizaron la película de “El Grinch”, aunque dicha cinta llegó a cines en el 2000, por lo que este reencuentro nos ha dejado ver que los años no pasan en vano e incluso despertaron los ánimos sobre una nueva entrega, aunque “El Grinch 2” parece no tener cabida.

¿Cómo fue el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen?

El actor Jim Carrey de 63 años y Taylor Momsen de 32 asistieron a la Gala del Salón de la Fama del Rock and Roll, donde el actor participó en la inducción de Soundgarden y por otro lado Monsen, fue invitada ya que es la líder de la banda The Pretty Reckless, misma que vendrá a México como invitada de AC/DC.

Fue en la alfombra roja donde vimos este emotivo reencuentro tras 25 años del estreno de “El Grinch” y a decir verdad, se robó parte del show, pues millones de personas ven esta película durante las épocas decembrinas y no pudieron evitar no relacionarlos de nuevo en este proyecto.

¿Qué es de Taylor Momsen?

Taylor actualmente es compositora, cantante y música, aunque desde muy chica se hizo famosa por sus roles como actriz, donde destaca su papel como Cindy Lou Who (Quién) en la película de “El Grinch” y como Jenny Humphrey en la serie de televisión Gossip Girl, aunque poco después decidió dar un giro a su carrera y se ha dedicado de lleno a la música.

Actualmente es líder de la banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckless con quienes ha tenido actividad desde el año 2010 y ha publicado 5 discos, siendo un compilado navideño el más reciente.