¿El Grinch 2? Jim Carrey se reúne con Taylor Momsen, “Cindy Lou” 25 años después
¡Este gran reencuentro ha despertado la emoción de todos los fans quienes piden por “El Grinch 2"!
Este fin de semana se realizó la Gala del Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde además ver a varias de nuestras bandas y artistas favoritas entrar a este grupo selecto, también vivimos momentos muy emotivos como el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen, así es: El Grinch y Cyndi Lou.
Pareciera que fue ayer cuando Carrey y Momsen protagonizaron la película de “El Grinch”, aunque dicha cinta llegó a cines en el 2000, por lo que este reencuentro nos ha dejado ver que los años no pasan en vano e incluso despertaron los ánimos sobre una nueva entrega, aunque “El Grinch 2” parece no tener cabida.
¿Cómo fue el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen?
El actor Jim Carrey de 63 años y Taylor Momsen de 32 asistieron a la Gala del Salón de la Fama del Rock and Roll, donde el actor participó en la inducción de Soundgarden y por otro lado Monsen, fue invitada ya que es la líder de la banda The Pretty Reckless, misma que vendrá a México como invitada de AC/DC.
Fue en la alfombra roja donde vimos este emotivo reencuentro tras 25 años del estreno de “El Grinch” y a decir verdad, se robó parte del show, pues millones de personas ven esta película durante las épocas decembrinas y no pudieron evitar no relacionarlos de nuevo en este proyecto.
¿Qué es de Taylor Momsen?
Taylor actualmente es compositora, cantante y música, aunque desde muy chica se hizo famosa por sus roles como actriz, donde destaca su papel como Cindy Lou Who (Quién) en la película de “El Grinch” y como Jenny Humphrey en la serie de televisión Gossip Girl, aunque poco después decidió dar un giro a su carrera y se ha dedicado de lleno a la música.
Actualmente es líder de la banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckless con quienes ha tenido actividad desde el año 2010 y ha publicado 5 discos, siendo un compilado navideño el más reciente.