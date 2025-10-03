Los mejores memes y reacciones al nuevo álbum de Taylor Swift The Life of a Showgirl
El estreno de The Life of a Showgirl llegó con fuertes declaraciones, lágrimas y muchos memes. Te traemos las mejores reacciones al nuevo álbum de Taylor Swift.
Llegó la era “Showgirl”, lo que significa pasar de los cardigans y colores pastel a lentejuelas, plumas y brillo total. Los fans que ya pudieron disfrutar del álbum no tardaron en reaccionar. ¡No te pierdas los memes!
Crédito: Taylor Swift Instagram @taylorswift
“EL ÁLBUM DEL AÑO, DE LA DÉCADA, DE MI VIDA” Los fans demostraron con divertidos memes lo cautivados que quedaron con el nuevo disco.
Crédito: X @taylor_acervo
Este nuevo álbum de Taylor Swift tiene frases memorables que han llegado al corazón de los Swifties. Y como cada vez que un artista logra algo grande, no puede faltar el meme de la imagen religiosa.
Crédito: Crédito: X @taylor_acervo
De las canciones más aclamadas del álbum en las redes sociales se encuentra Eldest Daughter, una canción que tocará tu corazón.
Crédito: X @Aileendruiz
La verdad es que Taylor Swift está en llamas, sus canciones han evolucionado tanto lírica como musicalmente. Y está claro que el amor, está cambiando la forma en la que ve al mundo.
Crédito: X @MundoSwiftt
Los fans se sienten orgullosos de sentir la evolución emocional del artista. Se encuentra en un momento muy bello y esperemos que dure mucho su romance con Travis Kelce.
Crédito: @DearArantxa
El estreno del álbum de Taylor Swift coincide con la memorable fecha de la cinta “Chicas Pesadas” y sin duda es una gran coincidencia que los fans deben aprovechar.
Crédito: X @taylor_acervo
Taylor Swift preparó un estreno fuera de lo común y los fans no se quieren perder la oportunidad de ver el proyecto cinematográfico que preparó junto al estreno del álbum.
Crédito: X @wenlovelouis
La gran sorpresa del álbum sin duda fue la letra Wood, una canción que hace referencias al amor y la apertura a este con un toque un tanto, erótico.
Crédito: X @tayvisination
Los fans captaron varias referencias y quedaron impresionados con lo que la artista retrató en la canción.
Crédito: X @tildaversionn
Las comparaciones no se hicieron esperar, mientras una canción te ponía triste y sentimental, otra sacaba el lado más atrevido.
Crédito: X @AmericanKaw13
“Fate of Ophelia” es otra de las canciones más aplaudidas del álbum. Un like instantáneo para muchos Swifties.
Crédito: X @tayleprosa
Aunque el hate llegó rápido, como suele ocurrir con personalidades de la talla de Taylor Swift, las personas que aman su música se encuentran disfrutando al máximo el nuevo proyecto de la artista.
Crédito: X @wandasattorney
Taylor Swift lo volvió a hacer. Tras meses de expectativa y teorías en redes, finalmente llegó “The Life of a Showgirl”, su 12º álbum de estudio. Como era de esperarse, los Swifties no tardaron en convertir el lanzamiento en una joya que ha trascendido al internet. Desde el primer minuto del estreno, Twitter/X, TikTok e Instagram se llenaron de memes, reacciones muy emotivas y divertidas.