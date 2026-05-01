¿Nueva música para Toy Story 5? Estas son las teorías sobre la cuenta regresiva de Taylor Swift

Hace unas horas la cantante Taylor Swift sorprendió a sus fans al actualizar su sitio web oficial y mostrar un conteo en retroceso y ha despertado un sin fin de teorías dentro de sus seguidores a lo que podría dar paso a una nueva era musical o faceta poco explorada.

Un detalle misterioso de este conteo es que se pueden ver varias nubes sobre un azul muy característico, y aunque el conteo había iniciado en 48 horas, parece ser que será hasta este fin de semana que sabremos con exactitud lo que la artista de 36 tiene dentro de sus planes.

¿De qué trata el conteo de Taylor Swift?

Si bien, esta noticia cayó de sorpresa a sus millones de seguidores, hay quienes apuntan a que este podría deberse a una colaboración / participación en Toy Story 5, pues por más loca que suene la idea, nueva película estará centrada en Woody, Buzz y Jessi, siendo dos de estos personajes un tanto vaqueros… ¿Country? Por lo que se ha especulado que la estadounidense podría estar cantando el tema principal de la película que llegará a cines este verano.

Aunque no hay algún detalle que asegure la participación de la cantautora, la estética de su fondo la ha ligado a este proyecto, aunque también hay quienes piensan que podría tratarse de nueva música o incluso de un nuevo videoclip, aunque esta podría sorprendernos pronto.

¿Habrá nueva música de Taylor Swift?

De momento no se sabe si la cantante lanzará nueva música este año o incluso si dará conciertos pues últimamente se ha enfocado en su vida personal, pues estaría a semanas de contraer matrimonio con su prometido, Travis Kelce en lo que seguramente será uno de los eventos del año.

Han habido varios rumores sobre el regreso de Taylor Swift al estudio, aunque no se sabe si prepararía una nueva versión de The Life of a Showgirl deluxe, un nuevo álbum o incluso reversiones de alguno de sus discos.

