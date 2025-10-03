The Life of a Showgirl de Taylor Swift: Ver EN VIVO y GRATIS el lanzamiento HOY jueves 2 de octubre; tracklist, cuenta regresiva del nuevo album Spotify y Apple Music
Azteca 7 te trae todos los detalles sobre el lanzamiento oficial del nuevo álbum de Taylor Swift: “The Life of a Showgirl”. Sigue nuestras actualizaciones EN VIVO y GRATIS.
Tras un mes de espera desde que Taylor Swift anunció sorpresivamente la llegada de su nuevo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, estamos a horas de que ese plazo se cumpla y conozcamos las canciones que nos van a romper el corazón (o repararlo) por los próximos meses.
Azteca 7 te trae la cobertura en vivo del nuevo lanzamiento de la cantautora estadounidense. Mientras sacas tus prendas de color naranja, la diamantina y las plumas, checa nuestras actualizaciones en vivo.
The Life of a Showgirl de Taylor Swift
¿Cuántos y cuáles son los discos que ha sacado Taylor Swift a lo largo de su carrera?
Si contamos The Life of a Showgirl, Taylor Swift cuenta con un total de 12 álbumes de estudio:
- Taylor Swift (2006)
- Fearless (2008)
- Speak Now (2010)
- Red (2012)
- 1989 (2014)
- Reputation (2017)
- Lover (2019)
- Folklore (2020)
- Evermore (2020)
- Midnights (2022)
- The Tortured Poets Department (2024)
- The Life of a Showgirl (2025)
Puedes convertirte en Taylor Swift con Inteligencia Artificial
Si quieres una foto muy al estilo de The Life Of a Showgirl solo debes ir a Gemini, en donde deberás pasarle una foto tuya donde se vea despejado tu rostro, y poner el siguiente prompt:
Crea una imagen de un retrato cinematográfico en alta definición, con grano, de una showgirl glamurosa rodeada de grandes plumas rojas profundas que enmarcan todo el fondo como un telón teatral. Las plumas cubren lo que hay detrás y se extienden hacia adelante en rizos suaves, creando capas de textura y profundidad. Ella posa con el cuerpo ligeramente girado de lado, hombros descubiertos, pero con la mirada directa a la cámara. No alteres su rostro ni agregues maquillaje extra. Sus labios permanecen de un rojo intenso y vibrante, resaltando contra su piel y las plumas. Su tocado de joyas presenta estrellas de cristal alineadas verticalmente: una estrella más grande en la frente y otra más pequeña encima, ambas brillando con nitidez. Hilos de pedrería las conectan, reflejando la luz como una corona de fuego. El cabello no está excesivamente pulido, fluye de manera natural con mechones sueltos alrededor de la cara, como si hubiera un ligero movimiento. Algunos cabellos caen en la frente y enmarcan su mejilla, añadiendo realismo cinematográfico. La iluminación es dorada y teatral, con dos reflectores brillando en el fondo que crean un efecto de halo e intensifican el destello de las estrellas de cristal, el brillo de los pendientes y la textura de las plumas.
El clásico de George Michael que revive en The Life of a Showgirl
El álbum número 12 de Taylor Swift tendrá dentro de su tracklist un cover a una de las canciones más famosas y recordadas del mítico George Michael: “Father Figure”, canción que seguramente será reversionada para quedar dentro del los géneros que toque en The Life of a Showgirl.
The Life of a Showgirl: ¿el retorno del pop en la música de Taylor Swift?
Una de las noticias más impactantes del nuevo álbum de Taylor Swift es que no colaboró con Jack Antonoff, con quien lanzó Folklore y Midnights, y regresó con Max Martin, productor con quien sacó Shake It Off y Blank Space, algo que nos grita a los cuatro vientos que Taylor estaría regresando al pop con ritmos más movidos a los que nos tiene acostumbrados.
¿Qué significa el título del álbum The Life of a Showgirl?
Sabemos que Taylor Swift no pone las cosas al azar, es por eso que el significado de “The Life of a Showgirl”, título que hace alusión directa a una mujer que vive por y para el espectáculo, llena de glamour y coreografías impecables. Pero no todo está lleno de glitter pues vivir por y para el público representa un reto físico y emocional, algo que muy probablemente Taylor Swift ha vivido desde inicios de su carrera y que probablemente nos contará en las canciones de su nuevo disco.
Así fue el anuncio del álbum de estudio número 12 de Taylor Swift
El anuncio del doceavo álbum de estudio de Taylor Swift se dio durante su aparición como invitada en el podcast “New Heights” el 13 de agosto. Este podcast es conducido por dos jugadores de la NFL: Travis Kelce, prometido de la cantautora, y su hermano, Jason Kelce (actualmente retirado del futbol).
Esta fue la primera vez que Taylor Swift participó en un podcast y, ante el número de visitas, incluso YouTube sufrió una caída.