¿The ⁠Rolling Stones dará un concierto en México pronto? Esto es lo que se sabe

Hablar de The Rolling Stones es hacer mención a una de las bandas de rock más influyentes e importantes de la historia del rock y a decir verdad, de la música, pues Mick Jagger, Keith Richards y Rooney Wood se han consagrado como una de las agrupaciones más longevas, llegando a diversas generaciones a través de las décadas.

Aunque uno pensaría que tranquilamente podrían estar retirados viviendo una vida simple, la banda aún tiene esa ambición de sonar por el mundo y tras las pistas de su nuevo disco de estudio, todo apunta a que la banda podría estar saliendo de gira e incluso se habla sobre la posibilidad de esta incluirá presentaciones en México.

¿Habrá un concierto de The Rolling Stones en México?

Debemos de ir por partes; las pistas que han dado por varios rincones del mundo apunta a que su nuevo disco estaría por llegar en los próximos meses, y tras la cancelación de su gira por Europa debido a problemas de salud del mítico guitarrista Keith Ricgards, esta podría reagendarse pero a mayor escala, siendo que la banda es consciente del impacto que tienen en Latinoamérica.

La última vez que The Rolling Stones se presentó en México fue hace poco más de 10 años, cuando el 14 y 17 de marzo ofrecieron un par de conciertos legendarios en el entonces Foro Sol como parte de su gira ‘América Latina Olé Tour’, siendo esta la última vez que tocó con ellos el mítico baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021.

Ante este posible regreso a los escenarios, se espera que The Rolling Stones tome en cuenta a su público azteca y repita las noches mágicas de aquel 2016, pues siendo que cada integrante rebasa los 80 años, se espera que sea una de sus últimas giras.

¿Qué se sabe del nuevo disco de The Rolling Stones?

Tras varios años de su último disco de estudio ‘Hackney Diamonds’ (2023); The Rolling Stones parece estar en vísperas de presentar un nuevo proyecto, el cuál varios medio apuntan que podría llamarse ‘Foreign Tongues’, mismo que llegaría en junio de este 2026.

En los últimos días han comenzado a aparecer por varias ciudades del mundo y en varios idiomas, por lo que varios fans de la banda especulan que este nuevo álbum llegará con una gira internacional.