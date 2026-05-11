⁠¿The Strokes llegarán a México este 2026? Esto es TODO lo que se sabe de la bandas tras sus anuncios en Sudamérica

Este lunes se reveló que la ya clásica banda The Strokes estará ampliando su gira mundial a Sudamérica, aumentando las probabilidades de que puedan llegar a México durante este mismo tour ‘REALITY AWAITS 2026’, despertando la emoción de miles de fanáticos que han cosechado en tierras latinas.

Las fechas que la banda liderada por Julian Casablancas ha añadido a la Sudamérica son en el Fauna Primavera Fest de Chile, en el Primavera Sound de Buenos Aires y en el de Sao Paulo; siendo estas en la última semana de noviembre y la primera de diciembre… Coincidiendo con el Corona Capital 2026.

¿The Strokes estarán en el Corona Capital 2026?

Aunque esto aún no está 100% confirmado, se repite el caso de Gorillaz (con quienes comparte espacio como headliners de los festivales anunciados), donde sus giras mundiales y paso por Latinoamérica coincide con las fechas en que la edición 2026 del Corona Capital se estará llevando a cabo, por lo que estaríamos a semanas de confirmar su paso por tierras aztecas.

Han pasado 4 años desde la última vez que The Strokes se presentó en la Ciudad de México, por lo que con motivo de su próximo disco de estudio ‘Reality Awaits’ podríamos estar echándoles en vivo este mismo 2026, marcando su tercera participación en el Corona Capital (2011 y 2019).

¿Cuándo es el Corona Capital 2026?

El Corona Capital 2026 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, manteniendo la costumbre de los tres días de duración, aunque en esta ocasión no coincidirá con el puente de la Revolución Mexicana, por lo que tres días de festival podrían ser una gran misión para algunos tomando en cuenta las bandas que suenan para formar parte del cartel.

¿Qué bandas estarán en el Cartel de Corona Capital 2026?

Por ahora los nombres que más han sonado para esta edición del Corona Capital son: The Strokes, Gorillaz, Tame Impala, JENNIE, Thundercat, IDLES, Nine Inch Noize, por lo que solamente queda estar al pendiente del revelado del cartel en las próximas semanas.