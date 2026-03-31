Corona Capital 2026: Gorillaz, JENNIE, Charlie Puth y más lideran predicciones y carteles falsos
¿Será que las predicciones le “atinan” a los headliners del próximo Corona Capital 2026? Esto es todo lo que se ha rumorado:
Oficialmente ya comenzamos en la temporada en la que los carteles (falsos) del Corona Capital 2026 comienzan a salir en las redes como supuestas filtraciones lo que ha comenzado a despertar los ánimos dentro de los fanático de este festival de música que año con año nos entrega grandes ediciones.
Sí, hemos visto algunos nombres increíbles, pero luego de que el Corona Capital nos haya traído en ediciones pasadas a artistas y bandas como The Strokes, Paul McCartney, Arctic Monkeys, Blur, My Chemical Romance, Linkin Park o Deftones, entre decénas de bandas más, por lo que todo podría pasar, pues poco a poco este evento se ha posicionado como uno de los más destacados de todo México.
¿Qué bandas se esperan para el Corona Capital 2026?
De acuerdo a los tours mundiales que han comenzado a anunciarse y a demás festivales que han confirmado sus carteles, estos son los nombres que más han aparecido en carteles no oficiales:
Gorillaz, LCD Soundsystem, Duran Duran, Massive Attack, Turnstile, The War On Drugs, Fontaines D.C., The Libertines, Little Simz, Florence + The Machine, Kings Of Leon, Pixies, Charlie Puth y JENNIE, aunque por ahora estos son solo suposiciones de fanáticos que se han mantenido al tanto de cada actualización.
Algunas otras de las bandas que han sonado para formar parte del Corona Capital 2026 y que van dentro de nuestras predicciones son:
- Tame Impala
- Lana del Rey
- Red Hot Chilli Peppers
- The 1975
- Clairo
- Wet Leg
- The Strokes
- The Killers
¿Cuándo será el Corona Capital 2026?
Si bien, aún no hay una fecha confirmada por parte de los organizadores, se especula que este festival podría continuar con su dinámica de tres días de duración, por lo que se cree que podría ser el 13, 14 y 15 de noviembre en el ya característico Autódromo Hermanos Rodríguez.
Con XV ediciones en los libros de historia de los conciertos y festivales masivos en México, el Corona Capital se ha hecho un nombre dentro de los mejores festivales de nuestro país e incluso de Latinoamérica por la cantidad de artistas que en cada edición han reunido, por lo que solamente queda esperar a nuevos anuncios de lo que será el nuevo cartel.