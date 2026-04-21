The Weeknd llega Estadio GNP de la CDMX como parte del ‘After Hours Til Dawn Tour': Setlist, horarios y todo lo que debes de saber de este IMPERDIBLE concierto

Este lunes 20 de abril se estará llevando el primero de los tres conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira 'After Hours Til Dawn Tour' con la que estará conquistando a su público mexicano como solamente él sabe, pues a través de los años se ha convertido en uno de los artistas más queridos de todo el mundo y no viene solo, pues Anitta se ha sumado a sus shows.

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Su paso por la CDMX será bastante especial, pues aunque la emoción por su música ha unido a millones de personas, el proyecto de The Weeknd dará un cambio drástico al cerrar con este alter ego y centrarse en Abel, cual es su verdadero nombre y con quien tomaría un camino musical distinto.

¿A qué hora es el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP?

Se ha confirmado que este show abrirá las puertas a las 5:00 pm y que la presentación de Anitta será a las 7:30 pm y finalmente, el concierto estelar de The Weeknd dará inicio a las 9:00 pm en punto, por lo que no te puedes perder ningún momento de esta gran noche.

Tras dos años y medio de espera The Weeknd estará presentándose ante su público azteca para cerrar el que ha sido el ciclo más importante en su carrera y que lo ha proyectado como uno de los artistas internacionales más destacados de este primer cuarto de siglo.

Setlist de The Weeknd en el Estadio GNP de la CDMX

De acuerdo con lo que Abbel ha presentado en parte de este Tour que redefinirá su proyecto, estas son las canciones que podríamos escuchar en México:



The Abyss

Wake Me Up

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Hurricane

Lost in the Fire

Starboy

Heartless

Crew Love

Often

Kiss Land

The Hills

After Hours

Faith

Party Monster

Low Life

Reminder

Open Hearts



São Paulo

I Was Never There

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Stargirl Interlude

One of the Girls

House of Balloons

Is There Someone Else?

Wicked Games

Creepin'

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

High for This

Moth to a Flame