The Weeknd llega Estadio GNP de la CDMX como parte del ‘After Hours Til Dawn Tour': Setlist, horarios y todo lo que debes de saber de este IMPERDIBLE concierto
Esto es lo que debes de saber sobre los imperdibles conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP de la CDMX:
Este lunes 20 de abril se estará llevando el primero de los tres conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira 'After Hours Til Dawn Tour' con la que estará conquistando a su público mexicano como solamente él sabe, pues a través de los años se ha convertido en uno de los artistas más queridos de todo el mundo y no viene solo, pues Anitta se ha sumado a sus shows.
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Su paso por la CDMX será bastante especial, pues aunque la emoción por su música ha unido a millones de personas, el proyecto de The Weeknd dará un cambio drástico al cerrar con este alter ego y centrarse en Abel, cual es su verdadero nombre y con quien tomaría un camino musical distinto.
¿A qué hora es el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP?
Se ha confirmado que este show abrirá las puertas a las 5:00 pm y que la presentación de Anitta será a las 7:30 pm y finalmente, el concierto estelar de The Weeknd dará inicio a las 9:00 pm en punto, por lo que no te puedes perder ningún momento de esta gran noche.
Tras dos años y medio de espera The Weeknd estará presentándose ante su público azteca para cerrar el que ha sido el ciclo más importante en su carrera y que lo ha proyectado como uno de los artistas internacionales más destacados de este primer cuarto de siglo.
Setlist de The Weeknd en el Estadio GNP de la CDMX
De acuerdo con lo que Abbel ha presentado en parte de este Tour que redefinirá su proyecto, estas son las canciones que podríamos escuchar en México:
- The Abyss
- Wake Me Up
- Take My Breath
- Sacrifice
- How Do I Make You Love Me?
- Can't Feel My Face
- Hurricane
- Lost in the Fire
- Starboy
- Heartless
- Crew Love
- Often
- Kiss Land
- The Hills
- After Hours
- Faith
- Party Monster
- Low Life
- Reminder
- Open Hearts
- São Paulo
- I Was Never There
- Out of Time
- I Feel It Coming
- Die for You
- Stargirl Interlude
- One of the Girls
- House of Balloons
- Is There Someone Else?
- Wicked Games
- Creepin'
- Call Out My Name
- The Morning
- Save Your Tears
- Less Than Zero
- Blinding Lights
- High for This
- Moth to a Flame
Ya estamos listos para vivir After Hours Til Dawn en el Estadio GNP Seguros este 20, 21 y 22 de abril. ✨ pic.twitter.com/jG7fIuFxqE— Ocesa Total (@ocesa_total) April 20, 2026