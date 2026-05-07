Última Hora: Liberan MÁS boletos de BTS en México para el concierto del 7 de mayo: hora exacta de la venta

¡Paren todo! ¡El ARMY mexicano tiene una última oportunidad para conseguir tickets! Ocesa y Ticketmaster han dado a conocer que se liberarán los últimos boletos para el concierto de BTS en el Estadio GNP de este 7 de mayo. La hora exacta de venta es a las 10:00 a.m. (hora del centro de México). No obstante, la sala de espera abrirá desde 30 minutos antes. ¡Así que pon tu alarma!

“Un número reducido de boletos adicionales por liberaciones de producción estará disponible para la fecha del 7 de mayo del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY mañana a partir de las 10:00 a.m.”, se lee en el comunicado oficial de OCESA.

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¿Cómo comprar los últimos boletos liberados para el concierto de BTS del 7 de mayo?

La venta de los últimos boletos liberados para el concierto de BTS de este 7 de mayo se llevará a cabo en el sitio web oficial de Ticketmaster, en punto de las 10:00 a.m. Te recomendamos ingresar a la página, y tener tu sesión iniciada con el método de pago ya cargado a tu cuenta, desde media hora antes, pues la sala de espera abre con 30 minutos previos a la hora oficial de venta. Una vez transcurrido este tiempo, se te redireccionará a la fila virtual. NO recargues la página, porque podrías perder tu lugar.

Como recomendación extra, asegúrate de estar conectado a un buen internet y no abras varias pestañas de compra desde el mismo ordenador y/o cuenta, ya que esto te podrían sacar de la venta. Se espera que los tickets se agoten en cuestión de minutos, así que mucha suerte.

¿Liberarán más boletos de BTS para el resto de los conciertos en México?

Si bien OCESA no ha confirmado tal información, existe una alta probabilidad de que también liberen boletos para los conciertos del 9 y 10 de mayo, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la boletera. En Azteca 7 te estaremos informando de cualquier novedad.