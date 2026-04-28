petal: TODO lo que debes saber sobre el regreso de Ariana Grande tras años de ausencia y su nueva gira

Este martes 28 de abril la música pop recibió una de las noticias más importantes de los últimos meses y es que tras muchas especulación, Ariana Grande confirmó la llegada de su nuevo disco de estudio, emocionando a todos los 'Arianators' del mundo.

Fueron dos años de silencio en los que Ariana se desenvolvió en otros hábitos como la actuación por lo que su actividad musical fue bajando poco a poco y a decir verdad parecía que se inclinaría un poco más hacia este arte debido a la dedicación que le puso al universo de The Wicked en los últimos años.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Ariana Grande?

Este octavo trabajo de estudio llevará el nombre de ‘petal’ y tiene programada su salida este próximo 30 de julio de 2026, por lo que a más de tres meses de espera, podemos decir que será un verano bastante activo para el mundo de la música y el pop en general pues Ariana Grande es uno de los íconos del pop moderno.

De momento se sabe que este nuevo álbum contará con 12 temas nuevos y se ha hablado sobre que será un disco completamente de Ariana, por lo que no se esperan más colaboraciones (por ahora, pues sus versiones Deluxe suelen incluir más temas e incluso remixes).

Nueva gira de Ariana Grande:

El tema de su próxima gira ha causado mucha confusión dentro de sus fans, pues hace unos meses anunció el ‘The Eternal Sunshine Tour’, con el que regresará a los escenarios tras 7 años de ausencia.

Esta serie de conciertos comenzará en junio y terminará en septiembre; además de que únicamente se presentará en Estados Unidos y Reino Unido, por lo que se ha especulado que tras esta breve gira podría dar paso a la promoción de su último disco por todo el mundo, con la que se abre una posibilidad de que llegue a México a finales de año o a principios de 2027.