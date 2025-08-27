Ariana Grande anuncia su regreso a los escenarios tras seis años ¿Vendrá a México?

Tras más de seis largos años, la cantante y actriz Ariana Grande anunció su regreso oficial a los escenarios y nosotros no podríamos estar más emocionados pues la espera ha sido demasiado larga y todos los arianators tienen muchas ganas de cantar y bailar los éxitos de la artista.

Este miércoles, Ariana confirmó con un video en sus redes sociales su nueva gira mundial, con la que se espera que le de promoción a su último álbum de estudio ‘Eternal Sunshine’, donde aseguró que nos veríamos el próximo año, logrando despertar miles de expectativas dentro de sus fans.

Gira mundial de Ariana Grande, ¿Vendrá a México?

Cabe recordar que la última vez que Ariana Grande dio un concierto en México fue en julio del ya lejano 2017, como parte de su Dangerous Woman Tour, donde ofreció una fecha doble en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

De este último paso de Ariana por México se recuerda el caos por la cancelación de las fechas programadas para sus conciertos en Guadalajara y Monterrey, por lo que su relación con sus arianators mexicanos no ha sido la más correspondida.

Por ahora no se han dado detalles sobre qué países o cuales regiones del mundo estarán dentro de su agenda de presentaciones en vivo, aunque el público mexicano la espera con ansias y se mantiene al tanto de cualquier actualización para este próximo 2026.

¿Qué esperamos de esta nueva gira?

Tras haberse enfocado a sus proyectos dentro la actuación, los fans de la artista de 32 años tienen altas expectativas pues, su regreso ha sido muy esperado, incluso se llegaba a rumorar que se había retirado de la música para dar paso a su carrera en Hollywood.

Tras su último año de gira mundial en el 2019, Ariana se ha dado un tiempo por diversos temas que ciertamente le han afectado, lo que la llevó a explorar nuevas facetas dentro del cine y en la edición deluxe de ‘Eternal Sunshine’, su último disco.