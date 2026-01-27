ÚLTIMA HORA: Anuncian la LISTA COMPLETA de nominaciones para los premios BAFTA 2026. ¿Cuántas para Guillermo del Toro?
Oficialmente han sido anunciadas las nominaciones para los premios BAFTA 2026, los premios más importantes de la industria cinematográfica en Reino Unido. Encabezan la lista "Una batalla tras otra" y "Sinners", compitiendo en 14 y 13 categorías, respectivamente.
Sin embargo, Guillermo del Toro y su cinta "Frankenstein" fueron ignorados en la mayoría de las categorías principales, como Mejor Película y Mejor Director.
Esta es la lista completa de nominados para los BAFTA 2026.
- Mejor Película: "Hamnet", "Marty Supreme", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y "Sinners".
- Mejor Director: Yorgos Lanthimos por Bugonia, Chloé Zhao por "Hamnet", Josh Safdie por "Marty Supreme", Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra", Joachim Trier por "Valor sentimental" y Ryan Coogler por "Sinners".
- Mejor Actriz: Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti, Renate Reinsve y Emma Stone.
- Mejor Actor: Robert Aramayo, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Jesse Plemons y Michael B. Jordan.
- Mejor Actriz de Reparto: Odessa A'zion, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku, Carey Mulligan, Teyana Taylor y Emily Watson.
- Mejor Actor de Reparto: Benicio del Toro, Jacob Elordi, Paul Mescal, Peter Mullan, Sean Penn y Stellan Skarsgard.
- Mejor Guión Original: "I swear", "Marty Supreme", "El agente secreto", "Valor sentimental" y "Sinners".
- Mejor Guión Adaptado: "The Ballad of Wallis Island", "Bugonia", "Hamnet", "Una batalla tras otra" y "Pillion".
- Película Británica Destacada: "28 años después", "The Ballad of Wallis Island", "Bridget Jones: Loca por él", "Die my love", "H is for Hawk", "Hamnet", "I swear", "Mr. Burton", "Pillion" y "Steve".
- Mejor Película Animada: "Elio", "Little Amélie" y "Zootopia 2".
- Mejor Película Familiar: "Arco", "Boong", "Lilo & Stitch" y "Zootopia 2".
- Debut Destacado de un Director, Productor o Escritor Británico: "The Ceremony", "My father's shadow", "Pillion", "A want in her" y "Wasteman".
- Mejor Película en Lengua Extranjera: "It was just an accident", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Sirât" y "The voice of Hind Rajab".
- Mejor Documental: "2000 Meters to Andriivka", "Apocalypse in the Tropics", "Cover-Up",
"Mr Nobody Against Putin" y "The Perfect Neighbor".