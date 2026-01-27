ÚLTIMA HORA: Anuncian la LISTA COMPLETA de nominaciones para los premios BAFTA 2026. ¿Cuántas para Guillermo del Toro?

Oficialmente han sido anunciadas las nominaciones para los premios BAFTA 2026, los premios más importantes de la industria cinematográfica en Reino Unido. Encabezan la lista "Una batalla tras otra" y "Sinners", compitiendo en 14 y 13 categorías, respectivamente.

Sin embargo, Guillermo del Toro y su cinta "Frankenstein" fueron ignorados en la mayoría de las categorías principales, como Mejor Película y Mejor Director.

Esta es la lista completa de nominados para los BAFTA 2026.

