ÚLTIMA HORA: Liberan boletos para 9 y 10 de mayo de esperado concierto en CDMX

La tarde de este sábado 09 de mayo la empresa Ocesa anunció que liberó entradas para el concierto de Cris MJ en Ciudad de México, el cuál se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes. Las fechas de los boletos que los fans podrán adquirir serán para el 09 y 10 de mayo del presente año. La venta dió inició a la 1: 00 pm a través dl sitio oficial de Ticketmaster. Hasta el momento se sabe que los boletos que se han liberado se encuentran limitados por lo que es probable que no todas las personas logren adquiri entradas si la demanda supera la cantidad de entradas disponibles.

Cris MJ en el Palacio de los Deportes

El artista del género urbano se dará cita este 09 y 10 de mayo en uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México; así es, hablamos del Palacio de los Deportes, mismo que cuenta con capacidad para 17,800 a 20,000 personas, por lo que se espera que miles de fans asistan para interpretar algunos de los temas más exitosos del joven chileno. El 09 de mayo las puertas del recinto se abrirán a las 5: 00 pm mientras que las del 10 de mayo a las 4: 00 pm. Te recomendamos llegar puntual para no perderte ninguna canción. El sábado 09 de mayo el concierto dará inicio a las 8: 00 pm mientras que el domingo 10 de mayo a las 7: 00 pm.

¿Quién es Cris MJ?

Christopher Andrés Álvarez García, mejor conocido artísticamente como "Cris MJ" es un joven de 24 años de edad de origen chileno que ha logrado captar grandes reflectores en la escena musical por su gran talento dentro del género urbano. Se desarrolla como cantante y comporitor de reguetón y trap. En el año 2022 su carrera comenzó un gran ascenso con el exitoso tema "Una noche en Medellín", este tema actualemnte acumula más de 1.150 millones de reproducciones en Spotify, por su parte la versión Remix ya suma más de 447 millones. Actualmente cuenta con grandes éxitos como Gata Only, SI NO ES CONTIGO (REMIX), Marisola Remix, Piso 13, Daytona, Después De La 1, entre otras.