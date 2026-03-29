Cómo llegar al concierto de los Deftones hoy 29 de marzo en el Palacio de los Deportes, setlist y horarios

La espera terminó y hoy la Ciudad de México recibe a Deftones, una banda con una mezcla distintiva de metal alternativo, nu metal y shoegaze, que se presentará en el Palacio de los Deportes este 29 de marzo de 2026. Si eres de los que va a asistir, no te puedes perder la siguiente información, que sin duda te ayudará a disfrutar al máximo el concierto.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver a Deftones?

Llegar al Palacio de los Deportes es sencillo gracias a las diversas opciones de transporte público disponibles en la ciudad. Utilizarlo no solo es una alternativa económica, sino también una forma eficiente de evitar el tráfico y los problemas de estacionamiento.

Si planeas llegar en Metro, considera que la estación más cercana es Velódromo, ubicada en la Línea 9. En caso de optar por Metrobús, la estación más cercana es Goma, correspondiente a la Línea 2.

También existe la opción de ir en transporte privado, ya que el recinto cuenta con estacionamiento; sin embargo, toma en cuenta el tráfico cotidiano de la ciudad, así como el incremento de flujo vehicular por el evento.

Probable setlist de Deftones en el Palacio de los Deportes

Se espera que la banda toque entre una hora y media y dos horas. Este sería un posible setlist, donde sin duda interpretarán varios de los éxitos que los fans esperan escuchar:

Be Quiet and Drive

My Mind Is a Mountain

Locket Club

Diamond Eyes

Rocket Skates

Sextape

Ecdysis

Swerve City

Rosemary

Headup

Infinite Source

Hole in the Earth

Change

Genesis

Milk of the Madonna

Cherry Waves

My Own Summer

7 Words

Horario de entrada y presentación de Deftones

Las puertas se abrirán a las 4:00 p.m. A las 7:00 p.m. comenzará el concierto con Jehnny Beth como acto telonero, y a las 8:15 p.m. Deftones hará su esperada presentación.

