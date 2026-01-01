El último video que transmitió MTV antes de apagar definitivamente sus canales musicales

Cuando llega el fin de una era, todos buscamos cerrar el ciclo con broche de oro, y MTV no fue la excepción. El canal que durante décadas definió la forma en que consumimos música decidió despedirse de la manera más especial: con ironía, memoria y mucha carga emocional. Ante el cierre inminente de sus canales musicales, los últimos videos transmitidos hablaron, casualmente —o no—, de adioses, finales y transformación. Un detalle que definió por última vez todo lo que representó para millones su propio legado.

MTV: Un adiós contado con videoclips

Lejos de apagar la señal sin darle un significado a toda su trayectoria, MTV eligió cerrar el ciclo hablando su propio idioma: el de los videoclips. La selección final funcionó como un recorrido histórico condensado, recordando que, aunque los formatos cambien o desaparezcan, las canciones permanecen. El gesto fue especialmente simbólico si recordamos que MTV nació en 1981 cambiando para siempre la relación que existía entre música e imágenes.

El video que cerró MTV Music

La señal MTV Music se despidió con un detalle soberbio: con Video Killed the Radio Star de The Buggles. Este fue el mejor cierre que pudieron tener, pues resulta que se trata del mismo video que inauguró la cadena hace más de cuatro décadas. Estaremos de acuerdo en que no hubo mejor manera de cerrar el círculo: la canción que anunciaba el inicio de una era volvió para marcar el histórico cierre.

Cada canal tuvo su propio mensaje final

No solo MTV Music tuvo una despedida especial; cada señal eligió cuidadosamente su despedida:



MTV 80s cerró con Together in Electric Dreams de Philip Oakey y Giorgio Moroder.

cerró con de MTV 90s eligió Goodbye de Spice Girls.

eligió de MTV 00s bajó el telón con Bye Bye Bye de NSYNC.

bajó el telón con de MTV Hits transmitió Diamonds de Rihanna

transmitió de Club MTV cerró con Don’t Stop the Music de Rihanna.

Cada una de las canciones elegidas tiene una enorme conexión con el público gracias a sus mensajes y por haber marcado una era.

El final de una experiencia cultural

Este cierre marca algo más profundo que el fin de unas señales lineales. Representa el adiós a una época donde esperar un video, grabarlo en VHS o descubrir artistas frente a la televisión era parte de la rutina cultural de millones de jóvenes. MTV entendió que su historia merecía una despedida a la altura… y la convirtió en un último playlist imposible de olvidar.

