VIDEO: Se desmayó en pleno concierto de Bad Bunny al ver a Arcángel y el video ya es viral

Una chica se volvió viral en TikTok luego de que se desmayara en pleno concierto de Bad Bunny en Medellín justo en el momento en que Arcángel apareció en el escenario como invitado sorpresa. El video, que ya acumula hasta el momento de escrita esta más de 250 mil interacciones, muestra cómo la emoción le ganó por completo cuando “Papi Arca” subió al escenario junto al Conejo Malo, dejando en claro que no aguantó la felicidad que le brindaba ese momento. Parece ser que el incidente no pasó a mayores, más allá del desmayo, pero se desconoce si pudo disfrutar ese momento.

El video del desmayo que explotó en TikTok

El clip resulta bastante curioso, pues se ve a una joven muy emocionada por la aparición de Arcángel en el escenario. Ella está tan feliz que simula un desmayo; inesperadamente y sin previo aviso, una chica a unos cuantos pasos de ella se desmaya de la emoción y cae al piso, generando la preocupación de los asistentes.

Arcángel y Bad Bunny: amistad, respeto y perreo histórico

Arcángel no apareció “nomás porque sí”. Además de ser uno de los artistas más queridos del reggaetón clásico, también resulta ser uno de los amigos más cercanos de Bad Bunny, y Benito siempre ha demostrado que respeta el legado de quienes construyeron el género. Durante este concierto en Medellín, Arcángel acompañó a Bad Bunny con temas que prendieron el estadio, como “La Jumpa”. Lo mejor de todo es que se aventó un mini show con más de 10 canciones que incluyó joyas como:



“Tú no vive así”

“Pa’ que la pases bien”

“Flow violento”

“Hace mucho tiempo”

Medellín vivió tres noches brutales con el “DTMF Tour”

Bad Bunny se lució durante sus tres conciertos (23, 24 y 25 de enero) en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Los shows duraron más de dos horas, donde recorrió junto a sus fans todas las etapas de su carrera: desde clásicos como “Diles” y “No me conoce” hasta himnos recientes que enloquecen al mundo como “DtMF”, “Mónaco” y “Yo perreo sola”.

La cereza del pastel llegó el domingo 25, cuando Karol G se subió al escenario para cantar con Benito “Ahora me llama”, además de interpretar “Latina Foreva” y “Si antes te hubiera conocido”.

