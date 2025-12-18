inklusion logo Sitio accesible
ÚLTIMA HORA: Revelan NUEVO cartel para el Vive Latino 2026

El Vive Latino 2026 acaba de soltar su nuevo cartel y confirma por qué sigue siendo uno de los festivales más queridos del mundo iberoamericano.

El Vive Latino 2026 ya es una realidad y viene más fuerte que nunca. La organización reveló el nuevo cartel oficial del Vive Latino España, confirmando a todos los artistas que se presentarán los días 4 y 5 de septiembre de 2026 en Zaragoza. En este gran evento habrá de todo, desde figuras consolidadas hasta proyectos emergentes de España y América Latina. Algo que sorprende y emociona a muchos es que el festival vuelve a apostar por la mezcla de géneros, generaciones y acentos.

Vive Latino 2026: Un cartel que mezcla nostalgia, descubrimiento y fiesta

Como ya mencionamos, el nuevo cartel del Vive Latino 2026 mantiene la esencia del festival, un evento para cantar, disfrutar y descubrir música. Llama la atención la presencia de nombres como Amaia, Julieta Venegas, Loquillo, M Clan, División Minúscula, Plastilina Mosh y Rigoberta Bandini, que encabezan una alineación que combina pop, rock, indie, cumbia, reggae y fusiones que resultan imposibles de encasillar.

Pero eso no es todo, pues se unen propuestas increíbles de artistas que vienen creciendo con fuerza como Ed Maverick, Niña Polaca, Ultraligera, Veintiuno y Sanguijuelas del Guadiana. Recordemos que uno de los grandes objetivos del festival es impulsar el futuro musical de artistas de habla hispana.

Cartel Vive Latino 2026: América Latina vuelve a ser protagonista

Aunque el festival llegó a España, no quita de sus carteles el enorme talento que hay en Latinoamérica. Desde México llegan artistas clave como División Minúscula, Ed Maverick, Sonido Gallo Negro y Plastilina Mosh, mientras que Colombia, Venezuela y Argentina aportan ritmo y color con Esteman, Daniela Spalla, Rawayana y La Chiva Gantiva.

Fechas, boletos y lo que debes saber

El Vive Latino España 2026 se realizará el 4 y 5 de septiembre en el Recinto Expo de Zaragoza. Los boletos ya están a la venta.

