Avengers: Doomsday arranca la cuenta regresiva y Marvel prende el hype con un primer avance

El tiempo se pasa volando y ya estamos exactamente a un año de su estreno. Así es, Avengers: Doomsday ya comenzó oficialmente su cuenta regresiva. Los hermanos Russo publicaron un video especial que funciona como el primer avance simbólico de la película, confirmando que el evento cinematográfico más ambicioso de Marvel desde Endgame está cada vez más cerca. Desafortunadamente, este teaser no muestra escenas de acción, pero aun así el mensaje es claro: el MCU entra en su fase más oscura y decisiva.

Los hermanos Russo revelan un teaser mínimo… pero lleno de intención

El video compartido por los Russo no revela absolutamente nada de la trama ni personajes, pero eso no le quita que se convirtió en un mensaje fuerte y valioso para sus fans. Marvel sabe que Doomsday no necesita venderse con explosiones todavía: basta con recordar al público que el reloj ya corre.

Además, esto coincide con lo que se había anunciado anteriormente: durante las funciones de Avatar: Fuego y Cenizas se proyectará un tráiler completo. Este es un gran momento para Marvel y es esencial para la estrategia de la franquicia.

Doctor Doom: el giro más inesperado del MCU

La mayor conversación alrededor de Avengers: Doomsday sigue siendo Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Pasar de Iron Man a villano absoluto no solo fue un shock emocional para los fans, también es una jugada narrativa potente: Doom no es solo un rival con fuerza bruta, es inteligencia, manipulador y un enorme ego. Justo lo que el multiverso necesita para colapsar.

Con los Russo de regreso en la dirección y guionistas como Michael Waldron y Stephen McFeely, sabemos que se viene algo que no veíamos desde Infinity War.

¿Quiénes forman parte del reparto?

Marvel confirmó uno de los repartos más grandes e impresionantes de su historia. Regresan varios personajes clave como Thor, Ant-Man y Bucky, mientras que varios de los nuevos pilares del MCU continúan presentes en esta aventura: Shang-Chi, los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts se integran al conflicto.

Pero lo que más llama la atención y una de las cosas que más enloquecen a los fans es sin duda el regreso de los X-Men clásicos de Fox, con Patrick Stewart, Ian McKellen y compañía. Esto confirma que Doomsday no será solo una película: será una convergencia histórica.

También es importante señalar que se filtraron unas imágenes del tráiler de Doomsday donde supuestamente vemos al Capitán América de Chris Evans de vuelta. Sin embargo, esto continúa sin ser confirmado por parte de Marvel o el actor.

