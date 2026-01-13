Zayn Malik vuelve a México y estos son todos los detalles de su próxima visita

Zayn Malik vuelve a México este 2026 luego de cancelar uno de sus conciertos del año pasado. El británico le dio la noticia a sus fans a través de sus redes sociales y no solo eso, sino que tendrá 3 fechas en suelo azteca aunque aún se desconocen los días y las ciudades, por lo que será cuestión de tiempo para que se dé a conocer más detalles. El emotivo homenaje que el cantautor le rindió a One Direction en la CDMX .

El exintegrante de One Direction causó revuelo en las redes sociales al anunciar su gira de este año, en la que contemplará Reino Unido, Estados Unidos, Sudamérica y México, en la que aparecen 3 fechas. Todavía el cantante no ha revelado cuándo arrancará su nuevo tour, por lo que tiene en ascuas a todos sus fanáticos, que lo vieron en 2025 tras 10 años de su salida de la famosa agrupación .

El británico tendrá 3 fechas en México en su Tour 2026|Zayn

Los rumores apuntan a que las 3 presentaciones se realizarán en CDMX, Guadalajara y Monterrey, las ciudades más grandes de México. No obstante, aún se desconoce más detalles de sus nuevas fechas, como su set list y si volverá a interpretar una canción de One Direction como lo hizo el año pasado.

La revancha de Zayn Malik en México

Malik anunció en 2025 que se presentaría en la CDMX el 25, 27 y 28 de marzo en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, el británico solo ofreció 2 conciertos, ya que el tercero lo canceló debido a problemas de salud.

“He estado muy enfermo desde esta mañana”, compartió en sus redes sociales el 28 de marzo de 2025, por lo que fanáticos se quedaron sin ver a su artista favorito en la última fecha de su gira en México. Esta decisión se convirtió en tendencia y fue merecedora de varios memes.

Debido a lo anterior, a los fans que compraron boletos para su última fecha se les reembolsó el dinero, en espera de que el cantautor repusiera el concierto durante los siguientes meses, pero no fue así. No obstante, a casi un año de distancia, Zayn ya dio a conocer que volverá a suelo azteca.