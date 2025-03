Zayn Malik: Diez años después de One Direction, llega a la CDMX

¿Quién lo iba a decir? En la misma semana que Zayn Malik cumple diez años fuera de One Direction, sucederá su primera presentación en la CDMX como solista. Y es que esta noche el Palacio de los Deportes albergará el primero de tres conciertos del cantante y compositor británico. ¿Recuerdas cómo fue aquella fatídica mañana del 25 de marzo del 2015?

Zayn Malik, 10 años después de One Direction

Así es. Un día como hoy, pero de hace diez años, Zain Javadd Malik, mundialmente conocido como Zayn, anunciaba su salida de One Direction por medio de un comunicado en redes sociales. Como era de esperarse, millones de seguidores alrededor del mundo sintieron mucho su salida de la agrupación británica. Luego de cinco años maravillosos con One Direction, Zayn buscaba alcanzar la gloria en solitario, pero el éxito no sería inmediato.

Un año más tarde de aquella (triste) separación, Zayn Malik lanzaba su primer álbum como solista. Dicho sea de paso, se dice que por temas de ansiedad, el músico británico decidió no hacer giras aunque se mantuvo activo en plataformas digitales lanzando temas con poca trascendencia o al menos no la misma que habría alcanzado con el grupo de pop británico.

Ahora el tiempo lo ha acomodado en el lugar donde pertenece y se dice que Zayn Malik es uno de los exintegrantes de One Direction más exitosos. Vaya, se sabe del fenómeno de Harry Styles, pero lo de Zayn no estaría lejos de lo conseguido por Louis Tomlinson.

Zayn Malik en el Palacio de los Deportes

Pocas imágenes de Zayn Malik en la Ciudad de México han bastado para que las redes sociales se alboroten y las ‘Directioners’ reaccionen ante la llegada de su ídolo, quien promete dar shows increíbles este 25, 27 y 28 de marzo en el ‘Domo de Cobre’. ¿Te imaginas que reviva algún tema de One Direction o algún homenaje al fallecido Liam Payne?

Setlist de Zayn Malik en México

Se especula que estos son los temas que estarían incluídos en el setlist de Zayn Malik para sus conciertos este 25, 27 y 28 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. ¿Cuál quitas y cuál pones?

My Woman

Birds On A Cloud

Dreamin

Lied To

In The Bag

Ignorance Ain’t Bliss

Scripted

Sweat

BoRdErSz

iT’s YoU

Shoot At Will

Last Request

PILLOWTALK

Concrete Kisses

What I Am

Alienated

Gates Of Hell

Stardust

Lo cierto es que esta primera visita de Zayn Malik como solista a tierras aztecas será todo un suceso que ninguna ‘Directioner’ ni nueva fan se deberá perder.