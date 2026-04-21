7 videojuegos exitosos que han tenido GRANDES adaptaciones en películas

A lo largo de los años se ha vuelto común la adaptación de videojuegos al mundo del cine, pues además de la expansión de la historia, debemos de admitir que hay dos caminos dentro de los fanáticos: Pues hay quienes buscan una adaptación fiel y otros más esperan una historia refrescante a lo ya visto.

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El que un título de videojuego tenga una adaptación también puede ser “un volado”, pues este podría impulsar alguna historia e incluso franquicias o podría tener grandes discrepancias y no estar a la altura de lo que la gente espera de este película, por lo que hoy hablaremos de videojuegos que han sido bastante aclamados.

Videojuegos que han sido adaptados al cine: