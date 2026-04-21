7 videojuegos exitosos que han tenido GRANDES adaptaciones en películas
¡Estos son los exitosos videojuegos que han tenido adaptaciones en la pantalla grande!
A lo largo de los años se ha vuelto común la adaptación de videojuegos al mundo del cine, pues además de la expansión de la historia, debemos de admitir que hay dos caminos dentro de los fanáticos: Pues hay quienes buscan una adaptación fiel y otros más esperan una historia refrescante a lo ya visto.
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El que un título de videojuego tenga una adaptación también puede ser “un volado”, pues este podría impulsar alguna historia e incluso franquicias o podría tener grandes discrepancias y no estar a la altura de lo que la gente espera de este película, por lo que hoy hablaremos de videojuegos que han sido bastante aclamados.
Videojuegos que han sido adaptados al cine:
- Super Mario Bros: La Película - Esta saga se está volviendo una de las favoritas del público y aunque apenas han habido dos cintas estrenadas, la tercera ya estaría en desarrollo, pues así se confirmó en una de las escenas postcréditos.
- Sonic the Hedgehog - Aunque todo apuntaba a ser una entrega caótica por el diseño original de Sonic y por demás cuestiones de doblaje, esta trilogía ha sido una de las más queridas de los últimos años tanto por chicos y grandes.
- Detective Pikachu - Si bien, al comienzo esta película parecía un título aislado, esta película está basada en el título de videojuegos y que posteriormente tuvo una adaptación en serie animada.
- Resident Evil - Aunque esta saga de películas ha sido un asterisco debido a lo diferente que fue su adaptación en la pantalla grande a los títulos clásicos, de cierto modo sí aportó todo un mundo a las posibilidades que se han retomado un poco en videojuegos modernos.
- Tomb Raider - Cuando Angelina Jolie impactó al mundo con una película tanto de aventura como acción fue un boom a principios del siglo, y aunque su segunda película años después fue un tanto distinta, fue bien recibida por la audiencia.
- Uncharted - Esta saga se ha convertido una de las más queridas del mundo de los videojuegos tuvo el junte entre Mark Wahlberg y Tom Holland siendo todo un éxito en taquilla.
- Five Nights at Freddy’s - Otro de los títulos más queridos de los últimos años tuvo una gran recepción tanto por propios y extraños, siendo una película tanto fresca como cumplidora en el aspecto del mundo de los videojuegos.