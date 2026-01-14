Animal Crossing: New Horizons 3.0 ya está aquí y viene BRUTAL: esto es TODO lo que no te puedes perder
Nintendo sorprendió liberando hoy la actualización de Animal Crossing: New Horizons 3.0. Es hora de regresar, pues hay islas extra y muchas nuevas novedades.
Si estabas esperando, al igual que todos, que fuera 15 de enero para disfrutar de la actualización 3.0 de Animal Crossing: New Horizons, sorpresa: ya se lanzó. Nintendo sorprendió al mundo lanzándola antes de lo previsto, junto con su Nintendo Switch 2 Edition. Y sí, después de años de “ya no habrá más updates importantes”, Nintendo se rio un ratito de nosotros y nos dio un gran regalo, pues la versión trae cambios que se sienten como aire nuevo para tu isla.
Aquí va lo mejor de lo mejor de la más reciente actualización de Animal Crossing: New Horizons
Por fin puedes hacer crafting en masa (¡adiós, sufrimiento!)
Muchos pensaron que esto nunca pasaría, pero finalmente se ha vuelto una realidad: ahora ya es posible fabricar varios objetos de golpe. Aunque esta actualización llega tarde, se agradece que finalmente escucharan a la comunidad. Esta será muy útil para los jugadores que son de los que decoran con series de muebles (sillas, fogatas, cercas, lámparas) o si te armaste un huerto y necesitas mil cositas repetidas.
El Resort Hotel con la familia de Kapp’n es la nueva obsesión
A partir de esta actualización, en el muelle de tu isla aparecerá un Resort Hotel operado por la familia de Kapp’n, donde puedes decorar habitaciones con diferentes temáticas para visitantes. Lo más cool de todo es que se siente como una versión libre y accesible del mood de Happy Home Paradise, y que además te premian con Hotel Tickets que luego gastas en objetos exclusivos dentro de la tienda de souvenirs.
Slumber Islands: tu “segunda isla” sin borrar tu vida entera
Esta nueva actualización da una solución a los fans que lograron construir islas impresionantes que, cuando ya no tenían nada más que hacer, se cuestionaban si reiniciar o no su isla. Pues, ahora puedes crear una Slumber Island, eligiendo tamaño y layout, y usarla como un “retiro creativo” para decorar a lo loco.
Toma en cuenta que esta nueva isla no tiene Ayuntamiento ni tienda, pero sí es un espacio perfecto para experimentar estilos nuevos sin destruir tu isla principal, lo cual es genial.
Más almacenamiento: el upgrade que necesitábamos
La 3.0 te deja mejorar el almacenamiento dos veces más hablando con Tom Nook, llegando finalmente hasta 9,000 objetos guardados. Ideal para los coleccionistas que tienen 200 outfits “por si acaso” y muebles que juran que algún día usarán (los cuales ahora sí podrías usar).
Resetti te salva la vida con su Reset Service
Resetti llega mejorado y listo para resetear. Ahora, con su ayuda, puedes marcar un área y él limpia todo por completo (decoración, flores, herramientas), y lo mejor es que no se pierde, sino que se manda al almacenamiento.
¿Ya actualizaste tu isla?