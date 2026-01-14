Revelan que IT tendrá una película más y será el final definitivo de Pennywise, pero promete ser más VIOLENTA y SANGRIENTA ¿conectará con Welcome to Derry?

Tenemos buenas noticias para los amantes del terror y seguidores de Stephen King, y es que se ha revelado que, IT tendrá una película más, esta cinta será el final definitivo del payaso Pennywise, pero de acuerdo con Andy Muschietti, el objetivo principal es unir las dos primeras partes cinematográficas de esta historia, y aseguran que, el episodio cumbre de esta trama estará totalmente sin censura; pero, ¿conectará con Welcome to Derry ?

Te puede interesar: ¿Cuándo sale la segunda temporada de Welcome to Derry?

¿La tercera película de IT conectará con Welcome to Derry?

Aunque ya se está trabajando en la tercera película de IT, se podría pensar que, esta quizás salga hasta que termine Welcome to Derry , ¿la razón? Recordemos que, en la primera temporada de esta serie vimos el origen de Pennywise y a los padres del Club de los Perdedores. En el episodio final se puede ver que, el payaso le dice a Marge Truman quien es la madre de Richie Tozier.

Bueno, de acuerdo con algunas teorías, IT regresa en el tiempo para evitar que el Grupo de los Perdedores casi lo maten. Entonces, podemos pensar que, Pennywise al no poder hacer su objetivo, tenga que volver mucho tiempo atrás.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Welcome to Derry?

De acuerdo con algunos rumores, la segunda temporada de Welcome to Derry se podría estrenar hasta el 2029, y esta se remontará 27 años antes de los eventos de 1962 y se instalará en 1935 durante la Gran Depresión, y el título de esta edición llevará como nombre La Masacre de la Banda Bradley.

Es importante señalar que, la primera campaña de WTD se tardó 18 meses en ser creada, tiempo en el que se incluyó el rodaje, la posproducción y la preproducción. Además, se ha dicho que esta edición contará con efectos visuales mucho más avanzados, pero posiblemente tenga una trama más sangrienta y violenta.

¿Cuándo saldrá la tercera película de IT?

Si cada temporada tarda hasta casi 3 años en salir, la segunda temporada de Welcome to Derry podría estrenarse en el 2029, la tercera campaña en el 2032; entonces, la tercera cinta de IT en solitario estaría viendo la luz hasta el 2033 o 2034, esta información es meramente especulativa y ni la producción ha confirmado nada, hasta el momento.

