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¿Lo conocías? Este es el videojuego oficial de BTS que puedes jugar GRATIS en cualquier teléfono

¿Ya lo conocías? Este es BTS Island: In the SEOM, el juego que todo ARMY necita en su celular

BTS Island: In the SEOM
|Imagen de YouTube

Escrito por: André Gutiérrez

Si tú al igual que nosotros eres un gran ARMY y fan de los videojuegos, hay uno en especial que no deberías dejar pasar, pues se trata de BTS Island: In the SEOM, el juego móvil de tipo match-3, conformado de elementos como rompecabezas donde Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se encuentran en una isla desierta.

Aunque muchas ARMY quisieran estar en una isla junto a BTS, la única manera de acompañarlos es a través de la App Store y la Play Store, pues este divertido juego está disponible para los sistemas operativos de iOS y Android completamente gratis.

¿De qué trata el juego de BTS Island: In the SEOM?

En esta divertida y entretenida aventura, los siete miembros de BTS naufragan en una isla desierta y los jugadores deben de resolver los niveles de rompecabezas para ganar estrellas, mismos que se necesitan para avanzar en la historia, así como decorar la isla e interactuar con más personajes.

Los niveles consisten en completar objetivos específicos como recolectar bloques de colores y terminar con los objetivos con un número limitado de movimientos, lo que además de hacerlo adictivo, avanza poco a poco conforme avanzas.

Un gran punto de este juego desarrollado por HYBE IM, es que algunos miembros de BTS fueron quienes personalmente ayudaron a crear niveles, ofreciendo así una experiencia completamente cercana a su ARMY gamer.

BTS y su impacto en la cultura

El ascenso de BTS es innegable, hoy en día son uno de los pilares en la cultura y no solo en Corea del Sur, sino que esta nueva gira ARIRANG ha demostrado el alcance que han ganado en poco más de una década de trabajo y conexión con sus fans alrededor del mundo entero, sin importar cultura, lejanía e incluso idiomas.

Hoy en día cada vez es más común verles en todos lados, mercancía con sus rostros, en programas de televisión, en cines y próximamente en el Estadio GNP con sus tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su comeback.

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