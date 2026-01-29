Malcolm el de en medio está de vuelta en un comercial de Candy Crush protagonizado por Frankie Muniz

La nostalgia nos pega duro y en forma de comercial, y eso es gracias a la franquicia Candy Crush que está estrenando un nuevo juego llamado Crushable. En el comercial vemos a Malcolm, el de en medio, y aunque no se dice de manera explícita, queda claro, pues la ropa y la cocina en la que se desarrolla resultan bastante familiares. Seas fanático de la saga de juegos para móviles o de Malcolm (Frankie Muniz) y su complicada vida, es una joya que no te puedes perder, sobre todo porque la nueva serie de Malcolm viene en camino. Si no lo has visto, no te preocupes, te lo dejamos a continuación para que vivas la nostalgia a flor de piel:

Qué es Candy Crush Crushable y cómo se juega

Si te llama la atención el juego, debes saber que este es desarrollado por el mismo estudio detrás de la Candy Crush Saga para móviles. El nuevo juego, Crushable, propone un reto distinto al clásico match-3. Aquí recibirás una bandeja de dulces y deberás colocarlos en el tablero en el orden correcto. Si aciertas la secuencia, el tablero se limpia, otorgándote así la victoria del día.

Por qué ahora apuestan por puzzles diarios

Los juegos “de reto diario” se han convertido en uno de los formatos más fuertes dentro del mundo del entretenimiento digital. Al menos esos son los datos citados por la propia compañía, la cual indica que más del 70 % de los jugadores siente satisfacción al completar un juego corto cada día y cerca del 40 % juega algo digital por la mañana.

|Crédito: King/Yahoo Games

El papel de Frankie Muniz en la campaña

La campaña “Crush Your Day” muestra a Frankie Muniz como todo el mundo lo quería ver: en su papel de Malcolm el de en medio. Aunque no se deja en claro que sea el la referencia es notoria y bastante clara. En el comercial lo vemos obsesionándose con un cereal ficticio de Crushable que incluye el rompecabezas, conectando directamente con el humor, la nostalgia y haciendo referencia al hábito diario que requiere el videojuego.