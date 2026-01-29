ÚLTIMA HORA: Ólafur Darri Ólafsson será Thor en la nueva serie de God of War

¡La serie de God of War ya tiene a su Thor! Se trata del actor islandés Ólafur Darri Ólafsson quien se suma oficialmente al reparto de la esperada adaptación televisiva basada en el emblemático videojuego de PlayStation. Su fichaje confirma a los fans lo que tanto esperaban: que la producción apostará por una versión poderosa y físicamente imponente del dios del trueno nórdico. Este personaje es relevante, pues es una de las piezas clave para la historia en la etapa más reciente de la saga.

Quién será Thor en la serie de God of War

De acuerdo con lo que reveló Variety, Ólafsson interpretará a Thor en la serie de God of War la cual estará basada en el famoso videojuego de PlayStation con el mismo nombre y que será producida por Amazon Prime Video junto con Sony Pictures Television. Este era uno de los papeles que más preocupaban a los fans, pues no es un personaje menor: quienes jugaron God of War (2018) y Ragnarok saben que esta versión de Thor es brutal, temperamental y con una presencia que domina y pone tensión a cada escena, por lo que el cast era crucial.

Los fans temían que el personaje pudiera llegar a verse “hollywoodizado” esto gracias a la tendencia que tiende a glamurizar a este personaje en otras franquicias. Afortunadamente, el casting apunta a una adaptación más cercana al tono oscuro y físico de los juegos nórdicos.

Dónde has visto antes a Ólafur Darri Ólafsson

Aunque su nombre no es uno de los más conocidos dentro de la industria, puede que su rostro sí te suene de algún lado. Ólafsson ha participado en series y películas de alto perfil como Severance y Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald. Además, tiene relación y experiencia con el mundo de los videojuegos, pues ha hecho doblajes para la industria, algo que suma puntos cuando se trata de traducir personajes de este medio a pantalla.

Cómo va el reparto de la serie

El proyecto ya tiene a Kratos con actor asignado y también confirmó a Heimdall, mientras que Atreus, Odín y Mimir siguen siendo un secreto, por lo que seguimos pendientes del anuncio. En cuanto a la historia, se sabe que adaptará la etapa nórdica del videojuego: el viaje de Kratos y su hijo para cumplir la última voluntad de Faye.

