Confirman nuevo juego de Star Fox para Nintendo Switch 2: el regreso más esperado llega con un Direct

Nintendo ha sorprendido a los fans revelando una nueva sorpresa para su nueva consola, la Nintendo Switch 2. Así es, el regreso de Fox McCloud está más cerca que nunca, pues pronto llegará una nueva aventura exclusiva a Nintendo. Es aquí cuando muchos caen en cuenta de que su inclusión en la nueva película de Mario no fue casualidad; es muy probable que fuera un pequeño teaser para atraer a nuevos y viejos fans a vivir esta nueva experiencia junto a este querido personaje. Lo que sí es seguro es que el nombre del juego será Star Fox y llegará el próximo 25 de junio.

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¿Qué se sabe del nuevo Star Fox?

Como es costumbre, Nintendo todavía mantiene varios detalles en secreto, pero aun así se sabe que esta nueva aventura está basada en Star Fox 64. Por lo que se ha reportado, este contará con nuevos escenarios, un apartado visual mucho más realista y los personajes estarán más estilizados; podríamos decir que se verán igual que en la película. Algunos medios especializados aseguran que podríamos estar frente a una reinterpretación del clásico.

¿Cómo sería su llegada a Nintendo Switch 2?

Este juego buscaría aprovechar las nuevas funciones que traen los Joy-Con 2 de esta consola. Todo parece indicar que tendremos un modo cooperativo donde un jugador controlará la nave y otro se encargará de disparar. Además, también será compatible con el modo mouse que tiene la Nintendo Switch 2.

Miyamoto también reveló que este multijugador traerá un multijugador con el cual podrás aprovechar el GameChat para que hasta 4 personas puedan jugar mientras ven la partida de los demás.

¿Por qué emociona tanto el regreso de Star Fox?

Este regreso emociona, pues hay una franquicia que lleva años prácticamente desaparecida. Después de la entrega de Star Fox Zero, la saga acumuló cancelaciones, rumores y proyectos que desafortunadamente no alcanzamos a ver nunca. Por esto, la aparición de Miyamoto revelando un regreso es un hecho histórico para muchos gamers que conocen y valoran a Fox McCloud.