Anuncian el cómic oficial de Las Guerreras K-Pop: edición coleccionista, más de 700 páginas y grandes sorpresas

Es oficial, el universo de Las guerreras K-Pop acaba de expandirse con el anuncio de KPop Demon Hunters: The Official Screen Comic Boxed Set. Se trata de una emocionante adaptación gráfica que llevará la historia de Rumi y HUNTR/X a un nuevo formato que será altamente apreciado por las fans. En pocas palabras, se trata de un cómic que contará con más de 700 páginas, materiales exclusivos y pósteres. Este libro especial, además de todo, contará con una presentación coleccionista, la cual se enfocará en Rumi y que además será la pieza más deseada por los fans. El lanzamiento está previsto para el próximo 3 de noviembre y ya puede apartarse en preventa internacional.

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¿Qué incluirá el nuevo cómic de Las Guerreras K-Pop?

He aquí un dato interesante: el cómic no será un simple libro con capturas de las escenas de la película. Esta nueva forma de disfrutar la historia lleva formato y diseño puro de cómic, lo que hace que se pueda expandir la narrativa a través de cada viñeta. Además, si compras la edición coleccionista, esta incluirá:



Dos volúmenes físicos

Acabados holográficos

Relieves especiales

especiales Dos pósters desplegables

Letras completas de las canciones

|Netflix

¿Cuánto costará y dónde se puede reservar?

El libro en tiendas en línea internacionales tiene un costo aproximado de 1,094.12 pesos mexicanos. Se desconoce si el libro llegará próximamente a tiendas mexicanas. De momento, ya lo encuentras disponible en inglés en formato digital con un costo aproximado de 243 pesos mexicanos. Tampoco se sabe si ambas versiones estarán disponibles en un futuro en español, aunque, debido al enorme éxito de la película, es muy probable que lo haya en determinado momento.

¿Habrá más productos oficiales de Kpop Demon Hunters?

Por suerte, sí; junto al cómic también se anunciaron los siguientes libros:



The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition , un artbook con más de 500 ilustraciones y arte conceptual. (Disponible el 8 de septiembre en inglés y formato digital)

, un artbook con más de 500 ilustraciones y arte conceptual. (Disponible el 8 de septiembre en inglés y formato digital) The Official Deluxe Coloring Book, un libro para colorear con 40 ilustraciones oficiales. (Disponible el 14 de julio; de momento no disponible en México)

Al igual que en el cómic, se desconoce si estos libros llegarán en físico y en español a nuestro país, pero aquí podrás enterarte antes que nadie.)