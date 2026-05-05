¡Forza Horizon 6 y más! Estos son los MEJORES juegos de Xbox que llegan al Game Pass de mayo de 2026

Hace unas semanas que se anunció que el Game Pass Ultimate de Xbox costaría menos en México, noticia que alegró a gran parte de la comunidad gamer, pues hoy en día es cada vez más común que se recurra a este tipo de membresías que cuentan con catálogos cada vez más amplios.

Hace unas horas, Microsoft confirmó los primeros juegos que llegarán al Game Pass de Xbox en mayo de 2026, siendo grandes títulos con los que seguramente estarás familiarizado como el Forza Horizon 6, así como más títulos destacados que irán sumándose en los siguientes días.

¿Qué juegos hay en el Game Pass de Xbox a partir de mayo del 2026?

A partir de los primeros días de mayo, estos son los títulos que se podrán jugar a partir de la primera semana de mayo del 2026:

Forza Horizon 6

A partir del 19 de mayo Forza Horizon llegará con más de 550 increíbles modelos de autos para que conquistes el asfalto de Japón, con campañas renovadas que conecta con los orígenes de la franquicia.

Ben 10 Power Trip

Este miércoles podrás disfrutar de uno de los mejores títulos de Ben 10, con el que seguirás de cerca su aventuras por el universo que han expandido su historia y la del mismo Omnitrix.

Descenders Next

Si lo tuyo son los deportes extremos, a partir del 06 de mayo Descenders llega con una entrega que incluirá nuevos deportes y que ofrecerá una mayor jugabilidad en cuanto a los tipos de riesgos y recompensas.

Wheel World

Acompaña a Karen quien se encuentra a Skully, una bicicleta poseída por un espíritu en una aventura mezcla temas sobrenaturales así como frenéticos en su misión por salvar al mundo.

DOOM: The Dark Ages

La precuela de este gran universo que poco a poco se establece como una de las franquicias más jugadas llegará este 14 de mayo, donde podemos ver el origen de DOOM Slayer en una guerra medieval contra el Infierno.

¿Cuánto cuesta el Xbox Game Pass Ultimate?

A partir del mes de abril, esto son los siguientes precios de la membresía de los servicios de Microsoft al mes:



Game Pass Essential - $169 pesos

Game Pass Premium - $219 pesos

Game Pass Ultimate - $339 pesos

Además de tener acceso a más de 400 títulos de Xbox, PC y dispositivos compatibles, también llegarán nuevos juegos desde el día de su lanzamiento; además incluirá el Club de Fortnite, EA Play y Ubisoft+ Classics, como la nube y juegos multijugador en línea para una consola.

