¿Ya viste? Tarantino vuelve a Fortnite con Jules y Vincent de Pulp Fiction

Si algo tiene Fortnite es que siempre logra sorprendernos a todos. Epic Games ya nos tiene muy emocionados con la llegada de las nuevas skins de Jules Winnfield y Vincent Vega, traídas directamente desde Pulp Fiction, listos para sumarse al battle royale más caótico del gaming. Lo mejor es que cada detalle está ahí y eso es gracias a que la colaboración cuenta con el respaldo directo de Quentin Tarantino.

|Crédito: Epic Games

Jules y Vincent aterrizan en Fortnite

Es espectacular ver los nuevos skins, pues son la copia exacta de los icónicos personajes de la película: traje negro, camisa blanca, corbata delgada y esa vibra de “esta partida se va a salir de control”. Los fans están muy emocionados con su llegada al juego; si piensas adquirirlos, toma en cuenta que el lote completo se encuentra en 2500. Ahora que si solo quieres adquirirlos por separado, están en 1200.

El paquete incluye accesorios temáticos: desde un Big Kahuna Burger como mochila hasta el clásico maletín brillante también disponible como mochila y como pico.

¿Qué otros personajes puedes encontrar en la tienda de Fortnite?

Otra de las grandes sorpresas que ya puedes encontrar disponibles en la Fortnite Shop son:

Jujutsu Kaisen disponible en Fortnite

Así es, el popular anime llega a la tienda y puedes adquirir a Yuji Itadori, Satoru Gojo, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Toji Fushiguro, Ryomen Sukuna y Mahito. Algunos de los personajes cuentan con lotes que resultan bastante completos. También los puedes adquirir de manera individual por 1500 monedas.

|Crédito: Epic Games

Botines de Fortnite

Epic Games también sorprendió a los fans con un paquete donde puedes adquirir a Kit, un nuevo compañero felino completamente personalizable. Además, hay otros personajes y objetos inspirados en los adorables gatos de Fortnite que seguro te van a conquistar.

También te puede interesar: ¿Y si Jack sobrevivía y Rose moría? La IA reimagina el final más polémico de Titanic