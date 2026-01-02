¿Y si Jack sobrevivía y Rose moría? La IA reimagina el final más polémico de Titanic

Gracias a la inteligencia artificial, los finales alternativos ya no son solo teorías que imaginan los fans, sino que ahora también pueden ser imágenes hiperrealistas que parecen sacadas de una versión paralela del cine. No hay duda de que uno de los finales del cine que más revuelo ha causado desde su aparición en la pantalla grande es el que tuvo el filme del Titanic, de James Cameron. Muchos piensan que los dos personajes cabían a la perfección en la tabla, pero ahora la IA lo ha reimaginado con un giro radical e inesperado: Rose muere y Jack sobrevive.

Si no has visto el resultado de esto, te lo dejamos a continuación:

Desde el primer segundo, el video responde a la pregunta que se plantea para este final alternativo y reimaginado.

El final de Titanic que la IA se atrevió a cambiar

El creador del video utilizó IA generativa, la cual logra recrear todo el escenario de la película para demostrar qué habría pasado si Jack Dawson hubiera sido egoísta, dejara morir a Rose DeWitt Bukater y además se quedara con el famoso collar.

En esta versión, Jack logra salvarse y posteriormente vende el “Corazón del Océano”, el diamante azul que en la película representa el amor, la pérdida y la memoria. A partir de ahí, la historia que realizó la IA toma un rumbo completamente distinto y algo turbio.

Jack na vida de lujo… pero vacía

La IA muestra a Jack, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, viviendo una vida de excesos: negocios exitosos, fiestas, viajes por Europa y romances con modelos francesas. Visualmente, el resultado es impresionante por lo realista… pero la verdad es que resulta narrativamente, inquietante.

Esto se debe a la poca coherencia que hay a partir del punto en el que el personaje toma la macabra decisión. Lo que antes era una historia de amor y sacrificio se convierte en un relato frío sobre ambición, lujos y supervivencia a cualquier precio.

¿Por qué este final no funciona del todo?

Aunque resulta curioso y hasta divertido de ver, este final alternativo roza lo absurdo porque rompe el corazón mismo de Titanic y de los personajes que se construyen en su trama. Jack no es solo un sobreviviente a lo largo del filme; en realidad es un símbolo de entrega y amor desinteresado. Quitarle eso lo transforma en otro personaje completamente distinto, pero con el rostro del famoso actor.

Aquí es donde muchos espectadores sienten que la IA falla, pues puede recrear imágenes, pero no siempre entiende el peso emocional de las decisiones.

El debate que se abrió en redes

Este tipo de contenidos ha vuelto a encender la discusión: ¿es válido crear este tipo de contenidos sobre obras originales en IA? Algunos lo ven como simple entretenimiento; otros, lo perciben como una banalización de historias que ya estaban perfectamente cerradas, pues, aunque es divertido analizarlas y reimaginarlas, la IA destruye la magia.

