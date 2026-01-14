Fortnite podría lanzar versión inspirada en una de las series de la televisión más icónicas de todos los tiempos

Este 14 de enero de 2026 la cuenta de SamLeakss compartió en su cuenta de X un mensaje sobre un posible próximo lanzamiento de Fortnite, el cuál podría salir la siguiente semana y todo apunta a que se trata de la serie “The Office” , sin embargo la cuenta oficial de Fortnite aún no confirma nada.

¿Cuál será el próximo lanzamiento de Fortnite?

A través de X, la cuenta de Loolo Fortnite Leaks dijo que la siguiente semana podría haber una colaboración de Fortnite junto a un dúo nostálgico de la televisión. A dicha publicación añadió una fotografía de la serie “The Office”. Lo anterior fue motivo para que miles de fans se entusiasmaran ya que sería una mezcla perfecta, pues la serie no solo es una de las más importantes de la televisión sino que ha marcado a muchas generaciones, mismas que hoy en día aman los videojuegos.

En la cuenta oficial de Fortnite aún no hay información ni pistas. Sin embargo, las noticias de videojuegos suelen darse de un momento a otro sin anticipación por lo que solo queda estar atentos a las redes y comunicados oficiales, por su parte la cuenta de The Office en instagram tampoco ha lanzado ningún mensaje.

The Office en Fortnite|Crédito: Facebook: Fortnite | Instagram: @theoffice

¿De qué trata The Office?

Esta es una de las series más importantes en la televisión, cuenta con un formato muy peculiar llamado “falso documental” en el que los personajes son interpretados por los actores Steve Carell (Michael Scott), Rainn Wilson (Dwight Schrute), John Krasinski (Jim Halpert), Jenna Fischer (Pam Beesly), entre otros. Todos ellos miran en varios momentos a la cámara y le hablan, lo que hace que su formato destaque entre la mayoría.

La historia pertenece al género de comedia, y sigue a empleados de oficina, quienes trabajan en la empresa papelera Dunder Mifflin en Pensilvania, cada personaje vivirá diversas experiencias entre ellos. Uno de los personajes que más destacan es el del jefe Michael Scott, quién destaca por ser egocéntrico y tener un humor muy peculiar. Sin embargo, posee emociones profundas que lo llevan a conectar con más personas. Esta serie refuerza mucho el valor de las relaciones, sobre todo el de la amistad así como el amor propio.

