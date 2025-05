¡Comprobado! Malcolm y The Office están en el mismo universo

¿Es posible que dos de las series más exitosas de los últimos años compartan universo? Al parecer, sí. Y es que circula en redes sociales una curiosa teoría que plantea la posibilidad con The Office y Malcolm el de en medio. ¿Sería posible comprobar la teoría? ¿En qué se basan para pensar en la posibilidad de que formen parte del mismo universo? Aquí todos los detalles.

¿The Office y Malcolm el de en medio comparten universo?

Mientras unos hacen todo lo posible por crear distintos universos (y realidades), otros podrían estar interesados en formar parte del mismo universo. En redes sociales circula la teoría (que no suena descabellada) de que The Office y Malcolm el de en medio podrían compartir algún ‘eje’ o por lo menos alguna historia. ¿Será posible? Esto es lo que se sabe.

¿Por qué dicen que The Office y Malcolm comparten universo?

La teoría de The Office y Malcolm el de en medio compartiendo universos, surge luego de que en algún capítulo nos dejan abierta la posibilidad. Todo comienza en el episodio 3 de la temporada 1 de The Office, donde Stanley Hudson comenta que quiere comprar una tostadora como regalo de bodas. Eventualmente la compra, después se cancela la boda y trata de devolverla. Para su sorpresa, el modelo está descontinuado y no puede devolverla... pero esa es otra historia.

Ahora, en el episodio 13 de la cuarta temporada de Malcolm el de en medio, Hal Wilkerson empieza a trabajar en una tienda de electrónica, pero eso no es todo. Hal atiende a un cliente interpretado por Leslie David Baker, el mismo actor que en The Office hace de Stanley. Y lo que respaldaría la teoría: el cliente quiere comprar una tostadora. ¿Coincidencia?

Lo cierto es que ambas historias se han mantenido durante mucho tiempo en el gusto de la audiencia, por lo que la teoría del universo Malcolm-The Office, no suena nada mal.