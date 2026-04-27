Fortnite te devolverá tu dinero si compraste esta skin: así puedes recuperar tu dinero paso a paso

Después de toda la polémica que se desató del caso, Fortnite confirmó que devolverá el dinero a los jugadores que compraron la skin relacionada con el artista D4vd, quien se encuentra en una situación legal muy complicada. Si quieres tu dinero de vuelta, ya puedes solicitar tu reembolso a través del soporte de Epic Games, o también, si lo prefieres, puedes esperar, pues a partir del 28 de abril de 2026 también habrá una opción automática dentro del juego. Si quieres saber cómo hacerlo paso a paso, aquí te explicamos cómo hacerlo.

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¿Por qué Fortnite está ofreciendo reembolsos?

La decisión de devolver la skin llega a raíz de la controversia alrededor de D4vd, quien enfrenta acusaciones legales graves por cargos relacionados con homicidio, lo que provocó reacciones negativas de la comunidad a Epic Games por tener a este personaje en su catálogo. Fue así como varias peticiones de eliminar comenzaron a llegar junto a solicitudes de devolución.

|Crédito: Getty Images

¿Qué objetos de Fortnite aplican para reembolso?

Esta skin no había llegado sola, por lo que el reembolso aplica en:



Emote “Feel It”

Emote “Trophy Drop”

Jam tracks como “What Are You Waiting For”

“Locked and Loaded”

¿Cómo solicitar el reembolso paso a paso?

Si tú eres de los que adquirieron las skins y quieres devolverlas, hay dos formas.

1. Opción rápida de devolución

Si no puedes esperar para recuperar tu dinero, esta opción ya está disponible:



Lo primero es que deberás entrar al soporte de Epic Games. Ahí vas a solicitar el reembolso de manera manual. Tendrás que esperar un poco para la conversación.

2. Opción disponible desde el 28 de abril de 2026

Si no tienes problema con esperar, busca una forma más fácil que antes: la función de reembolso automático del juego, la cual se habilitará dentro del juego para así poder solicitarlo de inmediato.

Esta no es la primera vez que Epic Games tiene que hacer un reembolso; sin embargo, es la primera vez que se hace porque el artista tiene problemas tan serios.