¿GTA 6 se podrá jugar en Nintendo Switch 2? Estas son las consolas en las que será compatible

GTA 6 se estrenará y se podrá jugar el 19 de noviembre de 2026, sin embargo, muchos de sus seguidores se han preguntado si este título estará disponible para poder jugarse en Nintendo Switch 2, la realidad es que, de acuerdo con algunas fuentes cercanas a Rockstar Games, este juego sí se lanzará para dicha consola, y se espera que el anuncio oficial llegue a inicios del mes de mayo.

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¿En qué consolas se podrá jugar GTA 6?

De acuerdo con la información que circula en internet, el Grand Tehft Auto 6 se podrá jugar en varias consolas como: la Play Station 5, Xbox Series X/S y ahora se especula que, muy posiblemente en el Nintendo Switch 2; este último se podría oficializar a inicios de mayo, sin embargo, la gran duda es para PC, puesto que, de momento no se ha revelado si será apto y si es así, al parecer, los jugadores de teclado y mouse deberán esperar un poco más.

Posible precio del GTA 6

También ya se sabe cuánto costará este título, y el monto a pagar por este título es de 79.99 euros, pero algunos otros informes han dado a conocer que, el videojuego más esperado del 2026 podría valer entre 300, 110 o 90 dólares, esto dependerá de la versión que se deseé adquirir; pero, traspasando a pesos mexicanos, los gamers aztecas deberán desembolsar entre 5 mil 934, 1,799 o mil 619 pesos.

Por otro lado, también se ha dado a conocer que, no habría versión física de este juego, esto se debe a que, la empresa que lo lanzará quiere evitar filtraciones de su estreno, por lo que, sólo se podrá comprar en su edición digital desde las mismas consolas.

Este juego estará lleno de sorpresas y aunque también son sólo rumores, se dice que, la lista del radio del GTA 6 tendrá a varios grandes artistas como: Bad Bunny, Feid, Myke Towers, Anuel AA, Karol G, Shakira, Ozuna, Peso Pluma, Ryan Castro, Blessed, Kali Uchis, Arcámgel, entre otros más.