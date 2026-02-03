¿No habrá más retrasos? Confirman impactante noticia de GTA 6

¿Buenas o malas noticias? Aquí te diremos si habrá más retrasos en uno de los juegos más esperados del año, hablamos del GTA 6 , y aquí te diremos que confirman información sobre este título. Para buena suerte de los gamers; se ha dicho que, el marketing de lanzamiento de Grand Theft Auto VI iniciará en el verano de este 2026, así lo dio a conocer Take 2 Interactive.

¿Cuándo sale el GTA 6?

Todo parece indicar que ya no habrá más retrasos sobre el lanzamiento del GTA 6 , y de acuerdo con Take 2 Interactive, el marketing de este juego comenzará en el verano de este 2026. Si esto es verdad, la promoción de este título podría darse el 21 de junio de este mismo año.

¿Grand Theft Auto VI se estrenará en el 2026?

Hasta el momento no se ha confirmado si GTA 6 saldrá este 2026, puesto que, el lanzamiento de su marketing (promoción) será lanzado en verano de este mismo año. Así mismo se dio a conocer que, dicho título se estaba retrasando debido a que, al videojuego se le estaban añadiendo más cosas; esto lo reveló Jason Schreir, quien es un reconocido periodista que se ha dedicado a darle seguimiento a este juego.

¿Cuál será el precio de GTA 6?

Algunos sitios han señalado que este videojuego podría costar entre 90, 110 e incluso hasta 300 dólares; esto dependerá de la versión que se desee comprar. Esta cantidad en pesos vendrían siendo: 1,619, mil 799 o cin mil 934 pesos mexicanos.

Estas serán las consolas en las que se podrá jugar el Grand Theft Auto 6

El Grand Theft Auto 6 se podrá jugar en varias consolas como: Play Station 5, Xbox Series X/S; sin embargo, algunos rumores apuntan a que también se podría jugar en el Nintendo Switch 2. También algunos usuarios han señalado que podría existir una edición para PC, pero hasta el momento sólo estaría disponible para las videoconsolas de Sony y de Microsoft.

¿Quiénes son los personajes con los que se podrá jugar en el GTA?

La historia de este nuevo título que ha tardado más de 10 años en desarrollarse se situará en Vice City, y entre las novedades de este juego es que el usuario podrá jugar con 2 personajes principales; Jason y Lucia.