IMPRESIONANTE: Filtran más detalles del GTA VI donde revelan mecánicas, interfaz y cuántos capítulos tendrá el videojuego

Aunque el GTA VI p osiblemente no se estrene quizás en este 2026, la realidad es que, ya se han filtrado algunos detalles impresionantes de este título, donde se revelan las mecánicas, la interfaz y cuántos capítulos tendrá este videojuego. Hasta el momento no se sabe cuándo saldrá a la venta este título, pero de acuerdo con algunas noticias, los creadores siguen trabajando en dar uno de los mejores juegos para consolas en toda la historia.

Estos son los sistemas principales de GTA VI

El sistema de armas será limitado, pero algunas podrán guardarse en el auto

Sistema de gore y desmembramiento que se basa en el RDR2

El modo de conducir es la mejor que ha existido y su jugabilidad será casi como el de un videojuego que se centra en un videojuego de autos

Las interacciones de saludas y antagonizar

El jugador podrá descubrir las zonas submarinas con secretos y tesoros

Habrá un sistema de peso implementado

La barra de relación es un sistema tipo honor, casi igual al RDR2

El nivel de búsqueda de la policía ya no tendrá 5 estrellas, sino 6 y se dice que podrías ser investigado por las autoridades, las cuales no te perseguirán enseguida, pero sin conforme pase el tiempo.

¿Quiénes son los protagonistas del GTA VI y cuáles serán sus habilidades?

Habrá dos protagonistas, Jason y Lucia

Se podrá jugar con ambos a la vez cuando se dé un robo y en algunas misiones se ocuparán los dos

La habilidad de Jason es que ralentiza el tiempo y revelará los puntos débiles, además cuenta con un entrenamiento militar

La habilidad de Lucia es que tiene un disparo único en la cámara lenta.

Así sería la interfaz y el mundo de GTA VI

Contará con un GPS rectangular con marcadores de color rosa

La escena de Jason comprando cerveza en el Tráiler 2 es gameplay real

Habrá strippers masculinos

Los NPC (policías), reaccionarán si llevas el arma en la mano

Estos son los personajes extras junto con el mapa

El juego contará con más de 700 tiendas, pero tendrá un mundo abierto (esto es un rumor)

Los rascacielos y los centros comerciales contarán con ascensores

El personaje extra se llama Donnie, este es amigo de Jason, trabaja para Brian, el cual es descrito como un “freak”

¿Cuándo saldrá Grand Theft Auto 6?

En un inicio se dijo que Grand Theft Auto 6 saldría a mediados del 2025, después a finales y ahora se dice que su estreno oficial sería a mitad del 2026; pero, todo esto ha quedado atrás, ya que Jason Schreur, dijo que este nuevo título sigue en un proceso de desarrollo, puesto que, Rockstar Games, sigue agregándole cosas.

¿Cuánto costará el Grand Theft Auto 6?

En cuanto a pesos mexicanos, se puede pensar que tendrá un precio de 90, 110 o hasta 330 dólares, pero, traducido a pesos mexicanos el costo rondaría entre los 619, 1,799 hasta los 5,934 pesos mexicanos. Pero, de acuerdo con el portal Rankings de Argentina, el lanzamiento de este título ha tardado mucho tiempo en desarrollarse, y esto trae como consecuencia que, sea uno de los videojuegos más costosos en la historia con un supuesto monto de entre 1 y 2 billones.

