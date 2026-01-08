Reportan que GTA VI aún no está completo y su nueva fecha de estreno hará ENFURECER a los GAMERS

Una mala noticia para todos los amantes de los videojuegos, ya que se reportan que GTA VI aún no está completo y su nueva fecha de estreno hará ENFURECERmuchos a los GAMERS. De acuerdo con Jason Schreier dio a conocer que este nuevo título sigue desarrollándose, ya que Rockstar Games sigue agregando cosas, y añadió que, nadie de la empresa está seguro al cien por ciento de si saldrá este 2026.

¿Cuándo se tenía pensado estrenar GTA VI?

GTA VI ha sufrido un nuevo retraso en su fecha de estreno, de acuerdo con las actualizaciones recientes, este videojuego se estrenaría el 19 de noviembre de 2026; pero ahora con la información que dio a conocer Jason Schreier, este título se queda sin la fecha oficial de lanzamiento y no se tiene una oficial, hasta el momento.

Sin embargo, la historia de los retrasos en este juego viene desde febrero del 2022, cuando Rockstar dio a conocer por primera vez, que el desarrollo del juego no saldría en la fecha mencionada.

¿Dónde se desarrollará el Grand Thef Auto 6?

La historia de este juego se desarrollará en Vice City, donde el usuario podrá jugar con 2 personajes, Lucia y Jason. Cabe señalar que, este adelanto o video salió a la luz en el 2023, y fue el segundo video más visto en la historia de YouTube. A partir de aquí se tenía una fecha estimada para el 2025, pero no fue así y ahora podría no estrenarse tampoco en el 2026.

¿Cuánto costará GTA VI?

De acuerdo con algunos sitios, se espera que este videojuego cueste entre 90, 110 o hasta 330 dólares; esto dependerá de la versión que se quiera adquirir. Traducido a pesos mexicanos, el primer costo sería de mil 619, 1,799 o hasta 5,934 pesos mexicanos.

¿Para qué consolas será compatible GTA VI?

Las consolas en las que se podrá jugar este título de mundo abierto serán: PlatyStation 5, Xbox Series X/S y no se ha confirmado del todo, pero podría estar disponible para el Nintendo Switch 2, así mismo existe el rumor de que podría salir una versión para PC, pero no se ha confirmado nada.