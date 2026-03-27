La Chona en Fortnite: precio y cómo conseguir el emote viral

No, no es broma, el icónico tema “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana es toda una realidad en Fortnite, así se reveló este 27 de marzo de 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más inesperados del juego. El baile estará disponible en la tienda de objetos, donde los jugadores podrán comprarlo con V-Bucks (la moneda dentro de Fortnite) y lo podrán usar de la forma habitual en que se manejan los emotes musicales dentro del juego.

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Así luce el emote de “La Chona” en Fortnite

La llegada de este emote significa que podrás ver a tus skins bailando al ritmo de uno de los temas más populares y emblemáticos del regional mexicano. Aunque pueda parecer cosa de nada, hablar de los emotes es hablar de tendencias virales que resonarán incluso fuera del juego y en redes sociales, marcando tendencia y demostrando que solo los grandes llegan a convertirse en emotes.

¿Cuánto costará el emote de La Chona?

Aunque es un hecho que el emote llegará, al final esto es una filtración, por lo que Epic Games no ha confirmado oficialmente el precio; sin embargo, no es difícil adivinarlo basándonos en las referencias, pues los emotes musicales licenciados suelen costar:



500 V-Bucks (precio estándar)

Es muy probable que “La Chona” tenga este mismo precio.

Cómo conseguir el emote viral en Fortnite

Este emote lo podrás conseguir, como es costumbre, en la tienda de Fortnite y lo encontrarás bajo el nombre de “La Chona”. Si tienes los V-Bucks exactos, cómpralo y listo… ya puedes equiparlo para que tus skins bailen al ritmo de los Tucanes de Tijuana. Recuerda que estos emotes suelen estar por tiempo limitado, por lo que te recomendamos que, si te interesa, lo compres en cuanto puedas para no perder la oportunidad.