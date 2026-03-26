MrBeast quiere reiniciar Naruto… y está dispuesto a poner millones para lograrlo

MrBeast no para de sorprender al mundo y en esta ocasión ha lanzado una bomba para los fans del anime, pues resulta que está interesado en financiar un posible reboot de Naruto, uno de los animes más exitosos de la historia. Esta noticia se dio a conocer hace poco a través de redes sociales y, de acuerdo con medios como Complex, el influencer dejó claro que estaría dispuesto a invertir una gran cantidad de dinero para impulsar una nueva versión de la franquicia.

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Por el momento, ninguno de los estudios japoneses se ha manifestado para confirmar o desmentir el hecho, pero la idea ya está generando debate en la industria del anime.

¿Por qué MrBeast quiere reiniciar Naruto?

La verdad es que la relación entre MrBeast y Naruto no es casual. El propio youtuber ha contado en diferentes ocasiones que este anime fue clave en su carrera, incluso forma parte de sus primeros videos virales en YouTube. Uno de sus contenidos más famosos, donde contó hasta 100,000 durante 40 horas, lo grabó mientras veía anime.

Una propuesta que podría cambiar el anime

No solo llama la atención el fanatismo que tiene MrBeast por el anime y sus personajes, sino que también tiene un significado importante para la misma industria, pues tradicionalmente los animes suelen ser financiados por estudios japoneses, comités de producción locales y distribuidores tradicionales. Algo que seguramente ha causado revuelo en una cultura tan tradicional como la japonesa.

¿Cuánto dinero podría estar en juego?

Todos sabemos que MrBeast no es cualquier fan, pues con más de 260 millones de suscriptores, lo hace uno de los creadores más influyentes del mundo y ricos del mundo, por lo que el dinero para impulsar el proyecto es sin duda impresionante. Hasta el momento no se sabe cuánto podría invertir, pero tomando en cuenta que Naruto genera ingresos estimados en más de 10 mil millones de dólares… se tratará de una enorme suma de dinero.

¿Se hará realidad el reboot?