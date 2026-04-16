Lana del Rey entra al mundo gamer: así suena su tema para el nuevo juego de James Bond

Lana Del Rey acaba de sorprender al mundo al dar un giro inesperado a su carrera, pues acaba de lanzar su “First Light”, canción principal del videojuego 007 First Light, que se estrenará el próximo 27 de mayo de 2026. El tema forma parte del universo de James Bond dentro de los videojuegos, el cual promete ser una mezcla de acción y narrativa cinematográfica.

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¿Cómo suena “First Light” la canción de Lana del Rey?

Aunque la canción no es para una de las películas del famoso detective, la canción es tan buena y cinematográfica que sí lo parece. La canción combina el estilo melancólico y elegante de Lana junto con la esencia clásica de James Bond. Si no la has escuchado, te la dejamos a continuación.

Un soundtrack muy cinematográfico para “007 First Light”

El tema fue creado junto a David Arnold, responsable de la música en varias películas del agente 007. Es por eso que este tema suena tan auténtico y con una auténtica conexión con la saga, con calidad cinematográfica, solo que enfocada al mundo del gaming. Esto habla de la seriedad con la que se está llevando el proyecto, el cual también suma a Lenny Kravitz, quien presta su voz al villano Bawma.

¿Cuándo es el lanzamiento de 007 First Light?

El nuevo título de James Bond llegará el 27 de mayo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC. El juego busca conectar directamente con las películas y su objetivo es lograr que todo se sienta como parte de un mismo universo. Recordemos que el lanzamiento en la consola de Nintendo llega después este mismo año.

¿De qué trata 007 First Light?

El juego seguirá a un joven James Bond, reclutado por el MI6 en una misión que le ayudará a obtener su licencia para matar y que permitirá al jugador experimentar cómo se convierte en el agente secreto definitivo.