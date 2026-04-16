Filtran película de Avatar: La leyenda de Aang y ya buscan al responsable

La película Avatar: La leyenda de Aang fue filtrada en internet meses antes de su estreno previsto en octubre de 2026. Esto tomó por sorpresa a todos; incluso los involucrados en el proyecto salieron a redes sociales a lamentar que su trabajo de meses fuera revelado así como así. Todo después de que usuarios anónimos compartieran clips y posteriormente el filme completo en plataformas como X y foros como 4Chan. Pero esto no quedará impune, pues la filtración ya está siendo investigada por Paramount, que busca identificar al responsable del incidente.

También te puede interesar: El universo de Avatar se expande: 'Seven Havens', la nueva serie animada, está en camino

¿Cómo ocurrió la filtración de la película de Avatar: La leyenda de Aang?

Lamentablemente, todo comenzó cuando una cuenta anónima publicó dos clips de la película. El usuario reveló que había recibido el archivo completo por parte de un contacto y decidió compartir fragmentos “por diversión”. Sin embargo, este usuario no fue el responsable de compartir toda la película; fue otro usuario que sí lo hizo poco después.

Paramount is investigating the person who leaked the entire ‘AANG: THE LAST AIRBENDER’ film.



The company eliminated the possibility that the leak was caused by a vulnerability in its systems



(Via: https://t.co/UjJHKOaz0F) pic.twitter.com/e6FPNDBYhh — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) April 16, 2026

¿Dónde se podía ver la película filtrada de Avatar: La leyenda de Aang?

Fue así como esta comenzó a circular en X y en foros de 4Chan. Llamaba la atención que esta se podía ver en alta calidad y rápidamente alcanzó a millones de fans que no pudieron resistirse a verla, lo que hizo que se volviera imposible de contener. Los artistas involucrados que vieron la filtración afirmaron que verla así afecta directamente a quienes trabajaron durante años.

Paramount ya investiga la filtración de la película

Como consecuencia, el estudio confirmó que ya inició una investigación y de inmediato descartó una falla directa en sus sistemas. Por el momento, se encuentran eliminando los clips con avisos de derechos de autor y se encuentran rastreando el origen real de la filtración. Esta filtración fue grave, pues afectó a una de las franquicias más importantes del entretenimiento, por lo que el culpable podría pagarla muy caro.

¿Cómo afecta a la película esta filtración?

El estreno se vio directamente afectado, y es probable que su estrategia de lanzamiento se modifique, provocando pérdidas al estudio.