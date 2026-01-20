Se filtró “Life is Strange: Reunión” y el regreso de Max y Chloe ya rompieron internet

De los fuertes rumores a los anuncios que solo alimentaban el hype, a las filtraciones. Life is Strange: Reunion se filtró antes de tiempo a través de Xbox Wire, adelantándose al reveal oficial y encendiendo a todo el fandom. Y no es para menos, pues se confirmó el regreso de Max Caulfield y Chloe Price como protagonistas conjuntas y lo mejor de todo es que el juego llega en solo dos meses: 26 de marzo de 2026. El juego estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

También te puede interesar: A 20 años de High School Musical, Rolling Stone rankea sus canciones y el #1 sí es el que todos cantamos

Max y Chloe regresan a la aventura…

Lo que siempre ha hecho especial al juego de Life is Strange es que la historia que se nos presenta siempre ha sido la que tú construyas… es “tu versión”, y Reunion no pretende borrar tus decisiones. De acuerdo con la información filtrada, el juego reconoce las decisiones que tomaste en el final original: si Chloe vivió o murió, y si su vínculo con Max fue amistad o romance.

Esto es algo que se agradece, pues muchas veces al jugador se le plantea un final y desenlace fijo a pesar de sus decisiones. El nuevo título abraza la esencia de la saga: múltiples realidades, múltiples verdades, múltiples traumas.

Life is Strange: Mecánicas nuevas, pero con vibes clásicas

Todo parece indicar que podremos disfrutar, llorar y divertirnos de lo lindo, pues aquí cada protagonista trae su propia forma de jugar. Por un lado, Max recupera su icónica habilidad de rebobinar el tiempo, como en el primer juego.

Por el otro lado, Chloe vuelve con la mecánica de Backtalk, la herramienta de diálogo confrontativo que conocimos en el spin-off de Before the Storm, donde puedes cambiar el rumbo de una escena con pura labia (y mucha actitud, obvio).

¿Cómo vuelve Chloe si podía morir en 2015?

Si al final del primer juego, Chloe muere en tu final, seguramente te preguntarás: ¿cómo regresa Chloe sin romperlo todo? La explicación más obvia va por el lado de lo que vimos en Life Is Strange: Double Exposure, donde Max desarrolla la habilidad de moverse entre líneas temporales paralelas. En otras palabras, el multiverso ahora no es solo “teoría”, es parte de la mecánica narrativa.

Y esto es clave porque permite que Chloe exista de nuevo sin invalidar la decisión que tomaste hace años. Básicamente, el juego te dice: “no estabas equivocado… solo estabas en otra línea del tiempo”.

Por qué esto es un EVENTO para los fans

Más allá del hype, Life is Strange: Reunion tiene todo para convertirse en uno de los lanzamientos más emotivos del año, pues está apuntando directamente a todos aquellos fans del primer juego que se enamoraron de los personajes y las dinámicas. Y es que regresa la dupla más querida de la franquicia, respetando el canon personal de cada jugador. ¿Estás listo para revivir esta aventura?