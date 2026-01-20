A 20 años de High School Musical, Rolling Stone rankea sus canciones y el #1 sí es el que todos cantamos

¡Ya estamos viejos! Han pasado 20 años desde el estreno de High School Musical y, aunque suene imposible, sus canciones siguen pegando igual de duro que en 2006, tanto en nuevas como en viejas generaciones. Ahora, para celebrar este aniversario, Rolling Stone hizo lo que muchos fans han debatido por años: rankear en una lista cada uno de los temas del primer soundtrack… y sí, llegaron a la conclusión de cuál fue la canción más icónica, que no solo se lleva el primer lugar del top, sino que además se convirtió en el himno que definió a toda una generación.

La clave del impacto no fue solo la historia de amor entre Troy y Gabriella, sino que estuvo acompañado de toda la magia de las canciones que eran fáciles de corear y coreografías.

El ranking de Rolling Stone de las canciones de la primera película de High School Musical

De acuerdo con la lista que presentaron en la afamada revista, estas son las canciones ordenadas de la “menos top” a la más legendaria:

9. “Bop to the Top”

A pesar de estar ubicada hasta el final de la lista, la verdad es que Sharpay y Ryan nos pusieron a bailar con este tema musical que dejaba en claro la enorme energía de villanos teatrales que poseían. Para Rolling Stone, este soundtrack tiene un coro pegajoso… pero no tiene lo suficiente para ser uno de los grandes éxitos de la cinta.

8. “What I’ve Been Looking For (Reprise)”

La versión más tierna y emocional de este estupendo número musical. Perfecta para hacer vibrar a los adolescentes, pues dejaba en claro que ellos eran el uno para el otro.

7. “When There Was Me and You”

Probablemente no todos los adolescentes de la época la entendían, pero sin duda, todos la sufrían. Esta balada de Gabriella te rompía el corazón y estaba más que cargada de drama adolescente puro.

6. “What I’ve Been Looking For”

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas; esta canción sí o sí la cantaste durante tu adolescencia. Una rola azucarada, intensa y teatral que te ponía en la piel de los hermanos más icónicos de la época. Una pieza musical que dejó muy en claro desde el principio de qué estaba hecha Sharpay.

5. “We’re All in This Together”

Esta canción fue el final perfecto: pep rally, cast completo y la vibra de los bonitos recuerdos que hace uno en la escuela. Todos intentamos aprendernos los pasitos tan icónicos de esta pieza; incluso, esto ha sido parodeado en series de televisión como Modern Family y en videos cortos de internet.

4. “Get’cha Head in the Game”

Un musical con sonidos de drible y tenis chillando que se convirtió en todo un icono cultural. Una canción algo cargada de ironía, pero que todos disfrutamos de principio a fin.

3. “Breaking Free”

Esta canción es perfecta para el momento más importante de la película: el clímax. Sin duda, una rola que se siente liberadora, que no solo ayudó a los personajes principales a encontrarse a sí mismos, sino que también te acompañó en la juventud para encontrar a tu verdadero yo.

2. “Start of Something New”

La canción con la que inició la magia, tanto de la película en nuestras vidas como la magia del amor entre dos personajes icónicos de la adolescencia. La chica linda y el galán juvenil no solo se enamoraron en esta escena, también millones de chicos y chicas al verles por primera vez interpretando esta canción.

1. “Stick to the Status Quo”

Rolling Stone lo llama el mejor número por su mensaje: romper etiquetas y te invita a atreverte a ser más que “tu rol” en la escuela. Actualmente, sigue siendo uno de los números musicales más emblemáticos, teatrales y divertidos del filme.

¿Por qué estas canciones siguen siendo tan virales 20 años después?

Seamos honestos, a pesar del drama y la fantasía que puede ofrecer un musical, High School Musical entendió algo clave antes que todos: la adolescencia es un caos, y estas canciones lo resumieron con humor, emoción y melodías fáciles de cantar. Esa fue y seguirá siendo su magia a través de los años.

