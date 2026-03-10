¡Todo lo que tienes que saber del minijuego y DLC de Resident Evil Requiem!

Resident Evil Requiem se convirtió en uno de los survival horror más famosos de la franquicia de Capcom, vendiendo incluso más de 5 millones de copias en los primeros 5 días de su lanzamiento. Por ello, el creador Koshi Nakanishi, quien ha estado detrás de Resident Evil 7, recientemente anunció que la entrega tendrá una expansión, donde contaremos con un DLC y un minijuego, algo que sin duda todos los fans están esperando.

Todo lo que Capcom anunció de la expansión de Resident Evil Requiem

Koshi Nakanishi confirmó que Capcom está en desarrollo de una extensión del universo que conocimos en Resident Evil Requiem, donde podremos conocer más de lo que está alrededor de personajes como León y Grace. Incluso mostró imágenes donde se ve a León S. Kennedy con una pequeña, mostrando más de su estado civil actual, lo cual causó revuelo en redes sociales y foros.

Además, contaremos con pequeños juegos al estilo de Resident Evil 7 pero con los personajes de esta entrega. Si bien está confirmado su desarrollo, aún no cuentan con una fecha de estreno, por lo que tendremos que esperar a que salga esta extensión de uno de los mejores videojuegos de la temporada.

¿León S. Kennedy está casado?

Si bien en párrafos anteriores comentamos que se ha especulado que León S. Kennedy se encuentra casado, ya que cuando se llega al “final bueno” de la saga se ve cómo el agente se coloca un anillo, por lo que comenzó a especularse que ya se había casado. Aunque esto recientemente fue confirmado, aún no han dicho quién es la afortunada que está junto al agente.

Entre las afortunadas se ha señalado a Ada Wong, ya que si eres fan de la saga sabes que ellos tienen una historia donde siempre se han apoyado, pero al final Ada se alejaba. Sin embargo, esta especulación ha crecido, pues agentes de Capcom mencionaron que la mujer que tuvo la suerte de casarse con León ya tenía una historia dentro del canon de la franquicia.

