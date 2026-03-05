¡Capcom lo hizo de nuevo! Resident Evil Requiem ha vendido más de 5 millones de copias en 5 días

El survival horror está dando de qué hablar a nivel mundial con uno de los mayores éxitos de Capcom, ya que Resident Evil Requiem ha vendido más de 5 millones de copias alrededor del mundo, convirtiéndose así en uno de los videojuegos de terror con mayor alcance comercial de la saga. En algunos países, incluso se agotó en las tiendas más importantes.

Desde su estreno el 27 de febrero del 2026, el videojuego ha tomado popularidad por su excelente desarrollo, la jugabilidad variada, la historia nostálgica y los personajes entrañables. Lo que ha cautivado a más de un fan, pues entre sus momentos de terror absoluto tenemos acción exquisita y una historia dentro del canon que nos deja descubrir más sobre lo ocurrido en todos los Resident Evil.

Resident Evil Requiem se convierte en una de las entregas más aplaudidas del 2026

Desde la semana pasada, el videojuego ha sido aplaudido como de las entregas más importantes del año, siendo incluso calificado por Metacritic con una nota de 89 puntos, posicionándolo como el juego mejor valorado de lo que va del año, y si bien los profesionales lo han alabado, el fandom y los usuarios lo han consolidado como el mejor videojuego dentro de la saga.

Resident Evil Requiem rompió récord en Steam

Capcom lleva racha en Steam buscando posicionar a la saga de survival horror, comenzando con Resident Evil 7 y el remake del 2; sin embargo, el 27 de febrero, con el estreno mundial de Resident Evil Requiem, la franquicia de terror logró lo que nunca imaginó: romper el récord dentro de la plataforma con 344.214 jugadores simultáneos en su pico más alto, demostrando que sin duda el videojuego estaba siendo de los más esperados por los miles de fans.

Si bien queremos comprender la magnitud de este evento y por qué se lleva el récord, debemos poner sobre la mesa las anteriores entregas de la saga, pues RE4 Remake llegó a un récord con 168.191 jugadores, Village se quedó en 106.631 y el RE2 Remake, en 74.000; con esto podemos observar que Requiem no solo supera al anterior récord, lo dobla.

