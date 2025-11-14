¿Piensas comprar el Nintendo Switch 2 en el Buen Fin? Guía esencial con juegos, accesorios y consejos para sacarle el máximo

Si ya tienes en la mira el Nintendo Switch 2 para este Buen Fin, seguro te preguntas qué juegos, accesorios y configuraciones necesitas para sacarle todo el jugo desde el día uno. Y para hacerte la vida más fácil, aquí hablamos de lo más importante para esta consola: sí vale la pena aprovechar las ofertas, especialmente si buscas bundles, almacenamiento extra o juegos de lanzamiento que usualmente no bajan de precio tan rápido.

Switch 2 en el Buen Fin: todo lo que debes saber antes de comprar

A continuación te dejamos una guía clara, práctica y pensada para quienes quieren arrancar con la consola al 100%.

¿Qué versión del Switch 2 te conviene?

Podemos encontrar la Nintendo Switch de dos formas:



Versión estándar (consola + nuevos Joy-Con magnéticos).

Bundle con consola y juego incluido, ideal para ahorrar.

Consejo pro: Si encuentras el Switch 2 con un juego incluido por menos de su precio base, no lo pienses. Los bundles son la compra más inteligente del Buen Fin.

Los mejores juegos para estrenar tu Switch 2

Algunos de los títulos que te daremos a continuación ya se estrenaron, pero también incluiremos otros que debes considerar, pues, aunque aún no salen a la venta, están haciendo mucho ruido entre los fans:

1. Pokémon Pokopia

El juego se estrena en primavera de 2026, pero en definitiva es uno que ya debes tener en la mira. Ideal para quienes aman construir, explorar y socializar al estilo Animal Crossing. Es el juego relajado perfecto para probar las mejoras gráficas de la consola.

2. Mario Kart World

Uno de los favoritos de los fans de Nintendo y que además puedes encontrar dentro de un Bundle de la consola. Este multijugador te dará horas de diversión, sobre todo si tienes con quiénes jugar, ya sean familiares o amigos.

3. Silksong

Aunque no es exclusivo de Nintendo, la consola aporta a la experiencia del juego, Además, este es uno de los mejores juegos que puedes conseguir por un precio increíble.

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Este juego salió en la Switch original; sin embargo, la experiencia que ofrece la Nintendo Switch 2 es única. Si no has jugado este o BTOW, esta es tu gran oportunidad.

Accesorios imprescindibles para tu Switch 2

A continuación te damos las opciones de accesorios que debes considerar adquirir para disfrutar de tu consola al 100 %:



Memoria microSD de 512GB o 1TB

Los juegos son cada vez más pesados. Evita frustraciones y expande el almacenamiento desde el día uno.



Protector de pantalla y estuche rígido

No lo dejes para después: son los accesorios más baratos… pero los que más dolores de cabeza evitan.



Pro Controller (o su nueva versión)

Mucho más cómodo para sesiones largas, especialmente en títulos de acción o carreras.

El Switch 2 promete ser la consola más deseada del Buen Fin, y con esta guía tendrás todo lo necesario para disfrutarla desde el primer encendido.

También te puede interesar: George R.R. Martin confiesa qué odia de Spider-Man: “Me molesta muchísimo”

