George R.R. Martin confiesa qué odia de Spider-Man: “Me molesta muchísimo”

Durante una conversación con Popverse en la New York Comic-Con, George R.R. Martin sorprendió al público revelando que no solo es el genio y creador del universo de Juego de Tronos (Game of Thrones), sino que, al igual que la mayoría de sus fans, es un geek, un apasionado lector de cómics, especialmente del héroe de Marvel, Spider-Man.

George R.R. Martin: fan declarado de Spider-Man… pero con una gran queja

El autor explicó que ama la vastedad del personaje: “Me gusta que haya cientos y cientos de cómics de Spider-Man. Y no solo seis”, comentó con humor. Pero su entusiasmo no viene solo; también tiene un gran problema con la forma en la que Marvel ha manejado la historia del héroe.

El enemigo de Martin no es un villano… son los retcons

Martin fue contundente y reveló sin pelos en la lengua que odia los retcons y los reboots. Para él, pocas cosas son tan frustrantes como seguir un personaje durante décadas y que de pronto la editorial decida reescribir su historia desde cero. Muchos fanáticos se sintieron identificados con este comentario, pues a veces parece que simplemente desapareció la versión que con tanto cariño habías seguido.

“Sigo a un personaje o superhéroe durante años, a veces décadas, y luego dicen: ‘Nada de eso sucedió. Vamos a empezar otra vez’. Eso siempre me molesta muchísimo”, afirmó.

Y para ejemplificar su punto, recurrió a uno de los momentos más polémicos en la historia del trepamuros.

“Un Día Más”: la historia que indignó a George R.R. Martin

La trama de One More Day (Un Día Más) marcó a toda una generación de fans… para bien o para mal. En este arco, Peter Parker hace un trato con Mefisto para salvar la vida de la Tía May, pero el precio es que su matrimonio con Mary Jane jamás existió.

Martin fue claro: “No se pueden deshacer estas cosas, pero lo hacen hoy en día”, dejando ver su molestia ante este tipo de giros narrativos que, según él, rompen la continuidad y la conexión emocional con las historias.

