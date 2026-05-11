¿Tendremos nuevo tráiler de GTA 6? Esta podría ser su fecha y hora de estreno

Los gamers están con los nervios de punta este lunes luego de que supuestamente un insider conocido como Detective Seeds filtrara que, gracias a unos contactos dentro de Rockstar Games, sabe que se aproxima el estreno de un nuevo tráiler de GTA 6. De ser así, todos podríamos verlo el miércoles 13 de mayo. Pero no solo eso, también parece ser que después de eso se activarán las preventas del esperado videojuego. Cabe remarcar que todo esto es un rumor, pues ninguna fuente oficial ha confirmado la información filtrada.

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¿Cuándo podría salir un nuevo tráiler de GTA 6?

Si los rumores son ciertos, tendríamos un nuevo tráiler el miércoles 13 de mayo de 2026. Muchos fans y algunos medios creen que esta noticia podría estar sustentada en algunas pistas que supuestamente han soltado silenciosamente en Rockstar Games. Algo que también llama la atención es que la compañía se ha mantenido en silencio durante un año, por lo que muchos consideran que va siendo tiempo de ver más información sobre este juego.

¿Cuáles han sido las pistas que ha dejado Rockstar Games?

Algunos mencionan que Rockstar Games se ha mantenido activo en redes sociales entre las 16:00, 17:00 y 18:00 horas, por lo que se piensa que podrían estarse preparando para soltar información en las diferentes plataformas a esta hora. Otra señal que han captado los fans es que Rockstar ha ajustado los colores en el GTA Online y el GTA+ en cada una de sus publicaciones. De acuerdo con los fans, sobresalen los colores magenta y cyan, los cuales son los mismos que se han usado para promocionar el nuevo GTA 6. Algunas otras señales son:



La tienda de PlayStation tiene programada una venta el 13 de mayo y la publicidad usa los colores del logo de GTA VI.

tiene programada una venta el y la publicidad usa los colores del logo de PlayStation ha estado recordando a los jugadores de PS4 que, si quieren jugar GTA 6 deben actualizar a PS5.

que, si quieren jugar GTA 6 deben actualizar a PlayStation borró el tag "Just Announced" del GTA 6 en la PS Store.

del en la Estamos a solo 6 meses del lanzamiento, por lo que deben iniciar con la campaña de venta.

Una vez más te recordamos que nada está confirmado, por lo que solo queda estar pendiente de las cuentas oficiales para esperar un anuncio que lo haga oficial. ¿Crees que las señales son suficientes para creer que saldrá un nuevo tráiler o solo son coincidencias?